"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV

Na een maandenlange hamstringblessure is Gyrano Kerk weer helemaal terug bij Antwerp. En dat liet hij meteen zien met belangrijke doelpunten die er voor zorgden dat Antwerp zich kwalificeerde voor de kwartfinale van de Beker van België.

Niet twijfelen

In de competitie heeft Gyrano Kerk de netten nog niet laten trillen. Na een matige seizoensstart viel Kerk geblesseerd uit voor een tweetal maanden. Afgelopen zondag tegen Club Brugge debuteerde hij opnieuw in de basis. Tegen STVV in de Croky Cup mocht hij opnieuw starten en bedankte hij Oosting voor het vertrouwen met twee doelpunten.

Vooral zijn tweede doelpunt was er eentje van een echte spits. Half vallend terwijl hij bijna op de achterlijn stond, kreeg Kerk de 3-2 toch nog in doel gewerkt. "Ik zag de verdediger twijfelen, maar ik twijfelde niet", lacht hij naar ons wanneer we de vraag stellen of hij de goal even kan omschrijven.

Kerk voelde zich alleszins opnieuw als een vis in het water op het veld en nam de ploeg samen met Vincent Janssen op sleeptouw. Dat die laatste dat deed was toch opvallend te noemen want Janssen onderging een kleine twee weken nog een ingreep aan zijn knie. "Ik was ook wel verrast dat ik hem plots op het trainingsveld zag staan. Dat is wel heel snel dacht ik", moest ook Kerk toegeven.

Arrogantie en El Toro

Lees ook... Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV›Maar de bijnaam van Janssen is niet voor niets El Toro (de stier):'Het is zo'n taaie gozer, een echt beest", aldus zijn ploegmaat. "Samen met hem opnieuw in de aanvalslinie staan... Ik wil niet arrogant klinken maar dan wordt het heel lastig voor verdedigers hoor", is hij strijdlustig.

En is nu de kentering ingezet voor Antwerp? "Hopelijk", luidt het antwoord van de Surinaamse winger. "Het was enorm frustrerend om maanden langs de kant te moeten toekijken wanneer het team het lastig had en je zelf helemaal niets kan doen. We staan niet waar Antwerp hoort te staan en gaan er nu alles aan doen om daar verandering in te brengen", besluit hij vastberaden.