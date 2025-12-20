LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

Leider Union ontvangt promovendus op de 20e speeldag van de Jupiler Pro League. Kan Union na drie wedstrijden zonder zege nog eens van de overwinning proeven of is het Zulte Waregem dat eindelijk nog eens kan winnen.

Geen zegerijke terugronde

De laatste overwinning van Union is dus al 4 wedstrijden geleden. Dat was in de achtste finale van de Croky Cup tegen... Zulte Waregem. De landskampioen krijgt dus een uitgelezen kans tegen een ploeg die ze recent nog verslagen hebben om het vertrouwen opnieuw op te krikken.

De troepen van David Hubert staan wel nog aan de leiding van de Jupiler Pro League. Mede omdat de concurrentie regelmatig steken laat vallen en ook door hun indrukwekkende heenronde. Want in de terugronde werd er verloren van Anderlecht en gelijk gespeeld tegen Gent en Charleroi. Tussendoor zat er nog een verlies in de Champions League tegen Marseille tussen en dus ook de bekerzege tegen Essevee.

Drawkampioen

Zulte Waregem moet al wat langer wachten sinds hun laatste overwinning. Die was ook in de beker maar in de zestiende finale tegen amateurploeg Belisia Bilzen. Daarvoor won het in de competitie op de 11e speeldag midden oktober met 4-1 van KAA Gent.

Sven Vandenbroeck en de zijnen speelden de voorbije 7 speeldagen maar liefst 6 keer gelijk. Door die gelijke spelen zijn ze in de stand naar de 10e plaats afgegleden. Maar een overwinning tegen Union kan er wel voor zorgen dat Zulte Waregem naar plaats 6 of 7 springt. Volop in de race voor de Champions Play Offs.





In de heenronde ging Essevee alleszins vrij kansloos onderuit met 1-4 in de eigen Elindus Arena. Marc Giger was met twee doelpunten de matchwinnaar voor Union maar daarvoor even de schlemiel toen hij een penalty miste. Kan Zulte Waregem revanche nemen of pakt leider Union voor de eerste keer in de terugronde de drie punten?