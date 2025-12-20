Volg Union SG - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 20/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?
LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?
Foto: © photonews

Leider Union ontvangt promovendus op de 20e speeldag van de Jupiler Pro League. Kan Union na drie wedstrijden zonder zege nog eens van de overwinning proeven of is het Zulte Waregem dat eindelijk nog eens kan winnen.

Geen zegerijke terugronde

De laatste overwinning van Union is dus al 4 wedstrijden geleden. Dat was in de achtste finale van de Croky Cup tegen... Zulte Waregem. De landskampioen krijgt dus een uitgelezen kans tegen een ploeg die ze recent nog verslagen hebben om het vertrouwen opnieuw op te krikken.

De troepen van David Hubert staan wel nog aan de leiding van de Jupiler Pro League. Mede omdat de concurrentie regelmatig steken laat vallen en ook door hun indrukwekkende heenronde. Want in de terugronde werd er verloren van Anderlecht en gelijk gespeeld tegen Gent en Charleroi. Tussendoor zat er nog een verlies in de Champions League tegen Marseille tussen en dus ook de bekerzege tegen Essevee.

Drawkampioen

Zulte Waregem moet al wat langer wachten sinds hun laatste overwinning. Die was ook in de beker maar in de zestiende finale tegen amateurploeg Belisia Bilzen. Daarvoor won het in de competitie op de 11e speeldag midden oktober met 4-1 van KAA Gent.

Sven Vandenbroeck en de zijnen speelden de voorbije 7 speeldagen maar liefst 6 keer gelijk. Door die gelijke spelen zijn ze in de stand naar de 10e plaats afgegleden. Maar een overwinning tegen Union kan er wel voor zorgen dat Zulte Waregem naar plaats 6 of 7 springt. Volop in de race voor de Champions Play Offs.

In de heenronde ging Essevee alleszins vrij kansloos onderuit met 1-4 in de eigen Elindus Arena. Marc Giger was met twee doelpunten de matchwinnaar voor Union maar daarvoor even de schlemiel toen hij een penalty miste. Kan Zulte Waregem revanche nemen of pakt leider Union voor de eerste keer in de terugronde de drie punten?

Prono Union SG - Zulte Waregem

Union SG wint
Gelijk
Union SG Union SG wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
92.78% 5.5% 1.72%
Populairste
2-0
(85x)		 2-1
(71x)		 3-1
(56x)

Vergelijking Union SG - Zulte Waregem

Positie

1
10

Punten

38
23

Gewonnen

11
5

Verloren

2
5

Gescoorde doelpunten

33
25

Doelpunten tegen

11
25

Gele kaarten

40
29

Rode kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

7
1
2
03/12 20:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/11 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
05/02 19:15 Union SG Union SG 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/09 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Union SG Union SG
15/12 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Union SG Union SG
18/09 18:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/06 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Union SG Union SG
17/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Union SG Union SG
20/04 18:00 Union SG Union SG 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Union SG Union SG
Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

19/12

Zulte Waregem trekt zaterdag naar Union SG met ambitie, maar moet dat doen zonder twee vaste pionnen. Blessures zorgen voor kopzorgen bij Essevee.

Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

Hoofdstuk bij Union lijkt afgesloten: aanvaller komt dit jaar niet meer in actie om privéredenen

19/12

Sinds het begin van het seizoen stond hij nog geen enkele keer in de basis, en in 2025 zal Sofiane Boufal ook niet meer in actie komen voor Union. Terwijl hij nu afwezig is...

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Standard Standard
Westerlo Westerlo 18:15 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved