Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Zulte Waregem trekt zaterdag naar Union SG met ambitie, maar moet dat doen zonder twee vaste pionnen. Blessures zorgen voor kopzorgen bij Essevee.

Zulte Waregem speelt zaterdagavond op het veld van Union SG. Essevee heeft zoals veel ploegen nog oog op de top zes en kan tegen de regerende kampioen een mooie stap zetten.

Maar daar heeft het zeker een goede dag voor nodig terwijl de voorbereiding al niet optimaal verloopt. Zo is Zulte Waregem twee belangrijke spelers een tijdje kwijt.

Dubbele aderlating voor Essevee richting Union

Als eerste is er Joseph Opoku. De flankaanvaller heeft een blessure opgelopen en zal vier weken moeten revalideren. Wat er juist aan de hand is, is nog niet duidelijk.

Ook kapitein Anton Tanghe zit met een kwetsuur. Hij moest afgelopen weekend het veld geblesseerd verlaten tegen La Louvière en is out tot na kerstmis.



Beide spelers zullen gemist worden. Tanghe startte al iedere competitiewedstrijd dit seizoen terwijl ook Opoku al elke match minuten maakte.