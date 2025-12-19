Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem

Kopzorgen voor Sven Vandenbroeck: dubbele opdoffer voor Zulte Waregem
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem trekt zaterdag naar Union SG met ambitie, maar moet dat doen zonder twee vaste pionnen. Blessures zorgen voor kopzorgen bij Essevee.

Zulte Waregem speelt zaterdagavond op het veld van Union SG. Essevee heeft zoals veel ploegen nog oog op de top zes en kan tegen de regerende kampioen een mooie stap zetten.

Maar daar heeft het zeker een goede dag voor nodig terwijl de voorbereiding al niet optimaal verloopt. Zo is Zulte Waregem twee belangrijke spelers een tijdje kwijt.

Dubbele aderlating voor Essevee richting Union

Als eerste is er Joseph Opoku. De flankaanvaller heeft een blessure opgelopen en zal vier weken moeten revalideren. Wat er juist aan de hand is, is nog niet duidelijk.

Ook kapitein Anton Tanghe zit met een kwetsuur. Hij moest afgelopen weekend het veld geblesseerd verlaten tegen La Louvière en is out tot na kerstmis. 


Beide spelers zullen gemist worden. Tanghe startte al iedere competitiewedstrijd dit seizoen terwijl ook Opoku al elke match minuten maakte. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (20/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG
Joseph Opoku
Anton Tanghe

Meer nieuws

Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

Besnik Hasi lijkt Luis Vazquez af te schrijven en gaat in op wintermercato: "Ja, ik heb schrik"

15:00
Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

Deze speler van Dender wil de beste voetballer van zijn land worden

14:45
KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen

14:40
1
15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

15-jarig talent krijgt profcontract bij Anderlecht: "Hij belichaamt waar Neerpede voor staat"

14:20
KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

KVC Westerlo meldt afwezigheid van twee pionnen voor duel tegen La Louvière

13:45
Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

13:30
Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

Hij vertrok op zijn 17e voor 1,5 miljoen euro, nu wil Anderlecht jonge Belg terughalen: ook STVV en Cercle kijken mee

13:00
Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal"

12:40
4
Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

Jean Kindermans onthult: "Hij is de basis van het succes van Neerpede"

12:00
Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG?

12:45
2
Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

Wouter Biebauw looft pion van Cercle Brugge: "Straalt enorm veel drive en energie uit"

11:45
Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

11:40
Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

Opvallende strafschopfase in 1B zorgt voor discussie: "Refs waren niet op niveau"

12:20
Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

Genk-middenvelder Daan Heymans is duidelijk voor terugkeer naar Charleroi

11:00
Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

11:20
12
Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

Club Brugge of Anderlecht? Yves Vanderhaeghe laat er geen twijfel over bestaan

10:30
Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein"

10:00
1
Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

Beerschot in een diepe rouw na overlijden van clublegende

10:45
2
OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

OFFICIEEL: Mbaye Leye heeft nieuwe uitdaging beet in de JPL

09:30
3
Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

Jean Kindermans spreekt duidelijke taal over Anderlecht: deur definitief dicht?

08:20
7
'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

'Anderlecht en Club azen op Nederlands talent maar krijgen meteen zware concurrentie'

08:40
🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

09:00
2
Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt

08:00
15
Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

Tafel van Gert bikkelhard over trainersontslagen: "Glory glory hallelujah en dan ..."

07:00
Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

Stijn Stijnen heeft klare boodschap na chaos tijdens Patro-Eupen

07:40
2
Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

Alexis Saelemaekers en Koni De Winter zullen er niet blij mee zijn: Serie A neemt historische beslissing

07:20
5
Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

Done deal: Standard houdt verschillende geïnteresseerden af met langdurig contract voor goudhaantje

06:30
3
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
1
Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

23:00
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" Interview

"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

21:20
2
🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

🎥 Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen, massale vechtpartij in Patro - Eupen

22:00
8
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verbonden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
6
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

19:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 20:45 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Stijn Stijnen spaart arbitrage niet na nederlaag: "Pijnlijk voor het Belgisch voetbal" Wesl Wesl over KAS Eupen slaat keihard terug na uithaal van Stijn Stijnen Andreas2962 Andreas2962 over Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen FCB vo altijd FCB vo altijd over Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen .. .. over "Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin" fanskb fanskb over Mag SK Beveren dromen van een succesverhaal als dat van Union SG? de zwerte maan de zwerte maan over Jean Kindermans geeft Anderlecht gouden tip: "Maak hem volgend seizoen kapitein" TatstOn TatstOn over Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde TatstOn TatstOn over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach onder vuur na uitspraak over Club Brugge: dit zegt Vandenbempt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved