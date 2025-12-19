Hij kon naar Standard, maar zei ja tegen Anderlecht: eerste 'wintertransfer' van Anderlecht legt uit waarom

David Verwilghen staat voor een opvallende carrièreswitch. De sportief directeur van La Louvière trekt binnenkort naar Anderlecht, al zorgde het uitlekken van die overstap nu al voor de nodige onrust achter de schermen.

David Verwilghen verlaat La Louvière, waar hij sportief directeur was, en trekt naar Anderlecht. Normaal gezien zou hij de wintermercato afronden bij Les Loups, om in februari definitief de overstap te maken naar paars-wit.

Maar die info werd uitgelekt. "Dat vind ik jammer, want ik wou de dossiers rustig afronden. Nu krijg ik al berichten voor Anderlecht. Als iemand me schrijft: ‘Ik heb een speler die voor 1 miljoen kan vertrekken’, dan weet je dat dat niet voor La Louvière bedoeld is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Nog een opvallend detail: Verwilghen genoot afgelopen zomer concrete interesse van Standard. Uiteindelijk besloot hij om bij La Louvière te blijven, al zei hij een halfjaar later dus wel ja tegen het aanbod van Anderlecht.

Waarom David Verwilghen Standard links liet liggen maar wel naar Anderlecht wou

"De inhoud van de functie was anders. Bij Anderlecht is het pakket veel completer: leiding geven aan de scoutingcel, spelerdetectie, methodologie uitwerken, het sportieve project mee vormgeven…", zegt hij nog.



"Bij Standard was de rol meer opgesplitst over verschillende mensen. Bij Anderlecht werk je toe naar een duidelijk beslissingscomité met de sportieve en technische verantwoordelijken. De structuur die de nieuwe Anderlecht-directie aan het uitbouwen is, past beter bij mij. De uitdaging is groot, maar ik ben vastberaden om die aan te gaan", aldus Verwilghen.