🎥 Benifca haalt zwaar uit na ongeziene taferelen: "Competities al beslist voor ze beginnen"

Niet alleen in België neemt de VAR soms veel tijd om tot een beslissing te komen. In Portugal moest men maar liefst 12 minuten wachten voordat er uiteindelijk een strafschop werd toegekend.

Donderdagavond nam Sporting CP het op tegen CD Santa Clara in de vijfde ronde van de Portugese beker. Bij een 2-1-stand in het voordeel van Santa Clara kreeg Sporting in de extra tijd nog een strafschop. Dit pas na een VAR-check van 12(!) minuten, terwijl er werkelijk niets aan de hand leek te zijn.

Sporting, Penálti, Hjulmand (VAR), 102m



Grande penalidade a favor do Sporting! Depois de mais de dez minutos a consultar as imagens de VAR, o árbitro considera que Tiago Duarte fez falta #TacadePortugal #VSPORTSTACAPORTUGALBETCLIC #EPOCA2526 #OitavosDeFinal #CDSCSCP #CDSC #SCP pic.twitter.com/w5KncwgR17 — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) December 18, 2025

SL Benfica, de grote rivaal van Sporting CP, reageerde meteen op de situatie. “Opnieuw een schandalige episode”, klinkt het bij de Portugese topclub.

"Wat er in deze wedstrijd van de Portugese Beker op de Azoren is gebeurd, is onwaardig en onaanvaardbaar voor de geloofwaardigheid van het Portugese voetbal. Twaalf minuten om een strafschop te vinden om, opnieuw en telkens weer, dezelfde ploeg te bevoordelen", foetert Benfica verder.

De rivaal van Sporting verwijst ook naar eerdere voorvallen. "Op datzelfde veld waar vorig jaar een duidelijke en onbetwistbare penalty tegen Sporting zelfs geen aandacht kreeg van de VAR, en waar dit seizoen al werd gewonnen na een spookcorner. Fenomenen die zich steevast voordoen wanneer Sporting niet aan de leiding staat."





Harde woorden van Benfica

Het minste wat je kan zeggen, is dat de woorden hard zijn. "Iemand moet verantwoordelijkheid opnemen voor dit totale verlies aan geloofwaardigheid dat het Portugese voetbal aan het kapotmaken is. Het heeft geen zin zo’n drukke kalender te hebben als competities al beslist zijn nog voor ze beginnen", stelt de club de integriteit van de competitie zelfs in vraag.

Luis Suárez zette de strafschop om, waardoor de wedstrijd naar verlengingen ging. In de 98e minuut bezorgde Fótis Ioannídis Sporting alsnog de overwinning in de verlengingen (2-3).