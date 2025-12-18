Interview "Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

Aernout Van Lindt Loïc Woos
Aernout Van Lindt en Loïc Woos vanuit SL16 Football Campus
| Reageer
"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2521

Tijdens de persconferentie verwierp Casper Nielsen volledig het idee dat het niveau van de Jupiler Pro League lager zou zijn dan in vorige seizoenen. Vincent Euvrard daarentegen sluit zich eerder aan bij de mening van de meerderheid van de waarnemers.

In de Jupiler Pro League is er afgelopen weekend een gat van zes punten ontstaan tussen de vijfde plaats van Mechelen en de zesde van Standard. Daarachter is er slechts vijf punten verschil tussen de Rouches en de op twee na laatsten OH Leuven en de RAAL La Louvière.

Het kampioenschap lijkt dus nog spannender dan ooit, en een vraag dringt zich op: komt dit doordat de grote teams minder sterk zijn, of omdat de "kleine" ploegen beter spelen dan normaal? Met andere woorden, is het omdat het niveau van het kampioenschap gedaald of gestegen?

Nivellering naar beneden of naar boven?

Beide antwoorden zijn verdedigbaar. Ondanks de vroege uitschakeling van Anderlecht en Charleroi aan het begin van het seizoen, is België nog steeds op weg om de zesde plaats te bemachtigen in de UEFA-ranglijsten en telt het twee teams in de Champions League. Aan de andere kant, als je naar de wedstrijden van de eerste klasse A kijkt ...

Wie heeft er gelijk en wie niet? We stelden deze vraag aan Casper Nielsen en Vincent Euvrard, deze donderdag tijdens de persconferentie van Standard ter voorbereiding op de verplaatsing naar Dender. Het bewijs dat het debat echt is: beiden verschilden van mening.

Ranglijst is spannend, maar ...

"Zeggen dat het niveau laag is, is onzin. De ranglijst is zeer spannend, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het niveau slecht is. Misschien is het ook omdat het niveau hoger is dat elk team punten pakt", begon Casper Nielsen.

Lees ook... Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

"De Jupiler Pro League is een zeer goede competitie. Kijk naar Club Brugge, met het team dat ze hebben. Ze hebben het vaak moeilijk om hun wedstrijden te winnen op dit moment. Dat is een teken dat de competitie beter wordt. Het is moeilijk, er is goed voetbal, veel kracht en energie."

Vincent Euvrard kan zich dan weer moeilijk opladen door naar de Pro League te kijken. "Ik heb nog niet veel wedstrijden van hoge kwaliteit gezien. Als ik moet vergelijken, denk ik dat er de andere jaren meer wedstrijden van hoge kwaliteit waren. Het niveau is dit seizoen iets lager, maar ik weet niet waarom."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Casper Nielsen
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
2
'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

'KRC Genk ziet piste Hoefkens opdrogen: dit is de enige topfavoriet'

22:30
'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

21:40
Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen

Stijn Stijnen andermaal onderuit, Radja Nainggolan doet Lokeren in absolute slot juichen

22:00
"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

"Het ontslag van Fink onlosmakelijk verboden aan de situatie van Hayen bij Club Brugge"

21:00
Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

Uiteraard Tzolis, Kerk en Saliba, maar ook Westerlo, OH Leuven en Mechelen lopen in de kijker

20:20
Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer?

20:40
4
"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

20:00
Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

07:00
8
Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht"

19:40
1
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
3
Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
3
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

18:20
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
1
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
6
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
7
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
4
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
14
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
10
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
8
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
17
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
5
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum" Caesar Cyriel Caesar Cyriel over 'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach' BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten kukeluku kukeluku over Toptalent verliet JPL voor 10 miljoen, maar amper nog speeltijd nu voor Rode Duivel: geduld of transfer? Bork Bork over Hans Vanaken... hallucinant! 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Slag om Vlaanderen onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp Charly Charly over Filip Joos vol lof voor Belg in Premier League: "Heel raar van Anderlecht" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in RememberLierse RememberLierse over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje RememberLierse RememberLierse over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved