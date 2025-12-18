"Zeggen dat het niveau in de Jupiler Pro League laag is, is onzin"

Tijdens de persconferentie verwierp Casper Nielsen volledig het idee dat het niveau van de Jupiler Pro League lager zou zijn dan in vorige seizoenen. Vincent Euvrard daarentegen sluit zich eerder aan bij de mening van de meerderheid van de waarnemers.

In de Jupiler Pro League is er afgelopen weekend een gat van zes punten ontstaan tussen de vijfde plaats van Mechelen en de zesde van Standard. Daarachter is er slechts vijf punten verschil tussen de Rouches en de op twee na laatsten OH Leuven en de RAAL La Louvière.

Het kampioenschap lijkt dus nog spannender dan ooit, en een vraag dringt zich op: komt dit doordat de grote teams minder sterk zijn, of omdat de "kleine" ploegen beter spelen dan normaal? Met andere woorden, is het omdat het niveau van het kampioenschap gedaald of gestegen?

Nivellering naar beneden of naar boven?

Beide antwoorden zijn verdedigbaar. Ondanks de vroege uitschakeling van Anderlecht en Charleroi aan het begin van het seizoen, is België nog steeds op weg om de zesde plaats te bemachtigen in de UEFA-ranglijsten en telt het twee teams in de Champions League. Aan de andere kant, als je naar de wedstrijden van de eerste klasse A kijkt ...

Wie heeft er gelijk en wie niet? We stelden deze vraag aan Casper Nielsen en Vincent Euvrard, deze donderdag tijdens de persconferentie van Standard ter voorbereiding op de verplaatsing naar Dender. Het bewijs dat het debat echt is: beiden verschilden van mening.

Ranglijst is spannend, maar ...

"Zeggen dat het niveau laag is, is onzin. De ranglijst is zeer spannend, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het niveau slecht is. Misschien is het ook omdat het niveau hoger is dat elk team punten pakt", begon Casper Nielsen.



"De Jupiler Pro League is een zeer goede competitie. Kijk naar Club Brugge, met het team dat ze hebben. Ze hebben het vaak moeilijk om hun wedstrijden te winnen op dit moment. Dat is een teken dat de competitie beter wordt. Het is moeilijk, er is goed voetbal, veel kracht en energie."

Vincent Euvrard kan zich dan weer moeilijk opladen door naar de Pro League te kijken. "Ik heb nog niet veel wedstrijden van hoge kwaliteit gezien. Als ik moet vergelijken, denk ik dat er de andere jaren meer wedstrijden van hoge kwaliteit waren. Het niveau is dit seizoen iets lager, maar ik weet niet waarom."