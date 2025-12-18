Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Nieuwe dreun voor Beerschot en Kortrijk: Beveren doet het wél in Genk

Moeten ze in Beveren bij het nieuwjaarsfeestje hier en daar al wat champagneflessen opzijzetten voor een feestje enkele maanden later? Na de midweek lijkt het er alvast een beetje op, zoveel is duidelijk.

Dinsdag hadden KV Kortrijk en Beerschot de kans om wat dichterbij te komen in de stand van de Challenger Pro League, maar daar slaagden beiden uiteindelijk niet echt in. KV Kortrijk speelde gelijk tegen Lierse in een doelpuntenloze wedstrijd.

Beveren wint op bezoek bij jong Genk

Voor Beerschot werd het zo mogelijk nog pijnlijker, want zij verloren in eigen huis met 1-2 van de beloftenploeg van KAA Gent. En zo kon Beveren op woensdagavond plots een bijzonder goede zaak doen in het klassement.

Op bezoek bij Jong Genk kwamen ze echter snel op achterstand via Bibout, die na een kwartiertje de 1-0 tegen de netten wist te drukken. En dus was er werk aan de winkel voor de Wase Leeuwen, wat uiteindelijk ook zou gaan lukken. 

Kloof met Beerschot en Kortrijk groeit

Abrahams kon voor de rust al voor de 1-1 zorgen, na de koffie deed Mertens van zich spreken met de bevrijdende 1-2. Genk probeerde nog, maar kwam nooit meer op gelijke hoogte en zo pakte Beveren opnieuw drie belangrijke punten.


In de stand heeft Beveren nu zes punten meer dan Kortrijk en al liefst twaalf punten meer dan Beerschot. De top-2 van het klassement promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, het nummer drie moet de play-offs in.

