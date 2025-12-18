Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Sinds Jeppe Erenbjerg is gestopt met scoren, wacht Zulte Waregem opnieuw op een overwinning. In het Dudenpark wil de Deense spelmaker de negatieve spiraal doorbreken. "Ik hou van matchen tegen topploegen."

De laatste goal van Erenbjerg dateert van 19 oktober, in de wedstrijd tegen AA Gent. Opvallend: het was meteen ook de laatste zege van Essevee. Toeval? “Misschien wel, maar de hele ploeg zit in een mindere periode", klinkt het nuchter in HLN.

Toch blijft de 25-jarige optimistisch. Volgens hem past de huidige dip in het grillige seizoen van Zulte Waregem. “We hadden het ook moeilijk in het begin, maar daarna volgde een sterke reeks. Waarom zou dat nu niet opnieuw kunnen?”

In 2025 wachten nog zware uitwedstrijden tegen Union en Antwerp. “Dat wordt niet simpel, maar dit zijn net de matchen waarvoor ik prof ben geworden", zegt hij.

Erenbjerg weigert naar het klassement te kijken. “Alles staat dicht bij elkaar. Met één overwinning kan je meteen meerdere plaatsen winnen", benadrukt hij.



Met zeven goals is Erenbjerg wel nog altijd medetopschutter. “Ik begrijp het zelf ook niet goed", lacht hij. “Blijkbaar wil niemand meer dan zeven keer scoren.”