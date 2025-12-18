Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

De financiële situatie van sommige Belgische clubs is de laatste weken precair geworden nu DAZN de betalingen voor de uitzendrechten heeft stopgezet. De Pro League en de streamingdienst verschijnen maandag 22 december voor een eerste hoorzitting bij het CEPANI om het geschil te bespreken.

Een onmiddellijke beslissing wordt niet verwacht, maar de urgentie is groot. Clubs kampen met een plotselinge terugval in inkomsten, waardoor het voor sommigen moeilijk wordt om de dagelijkse kosten te dekken.

Voor velen betekent dit dat de begroting voor de wintermercato onder druk staat. De onzekerheid maakt dat sommige clubs gedwongen kunnen worden om spelers te verkopen.

Waar het normaal een strategische keuze zou zijn, kan het nu een noodzakelijke stap worden om de financiële balans te bewaren.

Clubs hopen op duidelijkheid voor einde van het jaar

Clubs hopen op een snel signaal vanuit de juridische procedure, bij voorkeur nog voor het einde van het jaar, zodat er weer zicht is op hun budget en sportieve planning. Zonder duidelijkheid blijft de markt onrustig en is het lastig om transfers goed te plannen.

De gevolgen voor de wintermercato zijn al zichtbaar. Teams zullen terughoudender zijn met aankopen en de focus verleggen naar het vrijmaken van middelen door verkoop van spelers. De financiële druk kan ook invloed hebben op de salarissen en contractonderhandelingen.