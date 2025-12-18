KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

KAA Gent-eigenaar Sam Baro heeft de afgelopen twee jaar al veel geleerd over het voetbalwereldje, maar nog nooit zoveel als in de afgelopen twee weken. De voorzitter van de Buffalo's is met enige naïviteit in het avontuur gesprongen, maar die is intussen wel weg.

Sam Baro ging het allemaal anders doen, maar is tot de conclusie gekomen dat er veel in het Belgische voetbal - en in het wereldvoetbal in het algemeen - in achterkamertjes geregeld wordt. Baro had zeer goeie bedoelingen in 2023 toen hij onverwacht Gent overnam, maar stuitte intussen op de realiteit.

Voetbal is niet altijd even mooi of ethisch, zoals hij het graag zou willen. Deontogie wordt door velen enkel gebruikt als het hen goed uitkomt. En we moeten zeggen: bij Gent zijn ze ook niet heiliger dan de paus geworden ineens.

Ook zij kijken over de provinciegrens heen naar wat er in Westkapelle allemaal rondloopt. Dat gaat dan niet enkel over jeugdspelers, maar ook over omkadering. Data- en video-analisten, trainers, scouts... Ze willen bij Gent ook iets uitbouwen met de beste mensen op de juiste plaats.

Zo zijn er ook al van die gesprekken zoals met Leko en Club Brugge tussen werknemers van blauw-zwart en Gent gebeurd. Maar dan gaat het natuurlijk niet om zo'n 'high profile-figuren'.

Als Sam Baro niet wil dat zijn trainer vertrekt, zet dan geen opstapclausule in zijn contract

Het hele gebeuren met Leko en keeperstrainer Van Tornhout heeft olie op het vuur gesmeten naar de 'Slag om Vlaanderen' van zondag toe. De twee supporterskernen moesten al niet veel van elkaar weten en dat is er de afgelopen week niet beter op geworden.



Maar de vraag is: moeten ze bij Gent zo verontwaardigd zijn? Sam Baro weet intussen hoe het allemaal werkt en moet er gewoon lessen uit trekken. Als je niet wilt dat je trainer vertrekt, moet je geen afkoopclausule in zijn contract laten opnemen.

Het had allemaal veel properder kunnen gebeuren, maar bij Club Brugge denken ze enkel nog aan wat de club op dat moment nodig heeft en handelen ze daarnaar. Zij met het meeste geld bepalen meestal ook wat er gebeurt en hoe het afloopt. Behalve met keeperstrainer Van Tornhout nu dus. Al is dat ook omdat ze het niet op de spits willen drijven.