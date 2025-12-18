Opinie KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent-eigenaar Sam Baro heeft de afgelopen twee jaar al veel geleerd over het voetbalwereldje, maar nog nooit zoveel als in de afgelopen twee weken. De voorzitter van de Buffalo's is met enige naïviteit in het avontuur gesprongen, maar die is intussen wel weg.

Sam Baro ging het allemaal anders doen, maar is tot de conclusie gekomen dat er veel in het Belgische voetbal - en in het wereldvoetbal in het algemeen - in achterkamertjes geregeld wordt. Baro had zeer goeie bedoelingen in 2023 toen hij onverwacht Gent overnam, maar stuitte intussen op de realiteit.

Sam Baro heeft de afgelopen twee jaar al veel geleerd

Voetbal is niet altijd even mooi of ethisch, zoals hij het graag zou willen. Deontogie wordt door velen enkel gebruikt als het hen goed uitkomt. En we moeten zeggen: bij Gent zijn ze ook niet heiliger dan de paus geworden ineens.

Ook zij kijken over de provinciegrens heen naar wat er in Westkapelle allemaal rondloopt. Dat gaat dan niet enkel over jeugdspelers, maar ook over omkadering. Data- en video-analisten, trainers, scouts... Ze willen bij Gent ook iets uitbouwen met de beste mensen op de juiste plaats.

Zo zijn er ook al van die gesprekken zoals met Leko en Club Brugge tussen werknemers van blauw-zwart en Gent gebeurd. Maar dan gaat het natuurlijk niet om zo'n 'high profile-figuren'. 

Als Sam Baro niet wil dat zijn trainer vertrekt, zet dan geen opstapclausule in zijn contract

Het hele gebeuren met Leko en keeperstrainer Van Tornhout heeft olie op het vuur gesmeten naar de 'Slag om Vlaanderen' van zondag toe. De twee supporterskernen moesten al niet veel van elkaar weten en dat is er de afgelopen week niet beter op geworden.

Lees ook... KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

Maar de vraag is: moeten ze bij Gent zo verontwaardigd zijn? Sam Baro weet intussen hoe het allemaal werkt en moet er gewoon lessen uit trekken. Als je niet wilt dat je trainer vertrekt, moet je geen afkoopclausule in zijn contract laten opnemen. 

Het had allemaal veel properder kunnen gebeuren, maar bij Club Brugge denken ze enkel nog aan wat de club op dat moment nodig heeft en handelen ze daarnaar. Zij met het meeste geld bepalen meestal ook wat er gebeurt en hoe het afloopt. Behalve met keeperstrainer Van Tornhout nu dus. Al is dat ook omdat ze het niet op de spits willen drijven. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Opinie
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent

Meer nieuws

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
7
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
5
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
7
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
5
Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

19:00
6
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
7
Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

10:30
1
Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

10:00
Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

10:15
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
4
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
7
Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

07:20
5
Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

07:00
7
De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

07:40
Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

06:30
Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

06:00
2
'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

21:00
5
'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

23:00
Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

22:30
1
Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

20:00
1
Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

22:00
Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

20:40
OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

21:20
Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

19:40
3
Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

20:20
Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

18:40
1
Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

16:30
De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

19:20
Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

17:20
'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

17/12
14
Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

18:00
1
Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

17:40
4
FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

FIFA nog meer onder vuur: tickets voor mensen met beperking ook hallucinant duur

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

George McFly George McFly over Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan FCBalto FCBalto over KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Ratko Svilar Ratko Svilar over Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent Jasperd Jasperd over Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit Obiku Obiku over Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep Don Doumbia Don Doumbia over Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved