Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

De open brief van AA Gent, RSC Anderlecht, Union en Standard om de competitiehervorming uit te stellen, heeft voorlopig weinig veranderd. Op de algemene vergadering van de Pro League werd het voorstel opnieuw afgevoerd.

De vier clubs waarschuwden voor financiële risico’s door minder wedstrijden, onzeker tv-geld en dalende subsidies. Toch was de consensus duidelijk: het uitstellen van de in februari goedgekeurde hervorming is nu geen optie.

Voorzitter Kenneth Bornauw had nog geopperd om de promotieregels vanuit 1B opnieuw te bekijken en de Jupiler Pro League op zestien clubs te houden. Dat voorstel kreeg geen draagvlak.

Na overleg met Pro League-CEO Lorin Parys temperden de vier clubs hun toon. Achttien clubs in eerste klasse werd door Parys omschreven als “een verworven recht” voor volgend seizoen.

Hervorming volgend jaar weer op tafel

Dat betekent niet dat het debat van tafel is. De clubs denken al luidop aan een nieuwe hervorming vanaf 2027-2028. Bornauw gaf aan dat vijf jaar spelen met achttien clubs “niet houdbaar” is.

Alles hangt nu af van juridische procedures rond de vaste U23-plaatsen in 1B. Als die quota worden vernietigd door de bevoegde instanties, kan ook de huidige competitiehervorming opnieuw ter discussie komen te staan. Een uitspraak wordt voor het einde van het seizoen verwacht.