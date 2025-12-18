Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De open brief van AA Gent, RSC Anderlecht, Union en Standard om de competitiehervorming uit te stellen, heeft voorlopig weinig veranderd. Op de algemene vergadering van de Pro League werd het voorstel opnieuw afgevoerd.

De vier clubs waarschuwden voor financiële risico’s door minder wedstrijden, onzeker tv-geld en dalende subsidies. Toch was de consensus duidelijk: het uitstellen van de in februari goedgekeurde hervorming is nu geen optie.

Voorzitter Kenneth Bornauw had nog geopperd om de promotieregels vanuit 1B opnieuw te bekijken en de Jupiler Pro League op zestien clubs te houden. Dat voorstel kreeg geen draagvlak.

Na overleg met Pro League-CEO Lorin Parys temperden de vier clubs hun toon. Achttien clubs in eerste klasse werd door Parys omschreven als “een verworven recht” voor volgend seizoen.

Hervorming volgend jaar weer op tafel

Dat betekent niet dat het debat van tafel is. De clubs denken al luidop aan een nieuwe hervorming vanaf 2027-2028. Bornauw gaf aan dat vijf jaar spelen met achttien clubs “niet houdbaar” is.

Lees ook... KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen
Alles hangt nu af van juridische procedures rond de vaste U23-plaatsen in 1B. Als die quota worden vernietigd door de bevoegde instanties, kan ook de huidige competitiehervorming opnieuw ter discussie komen te staan. Een uitspraak wordt voor het einde van het seizoen verwacht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

10:30
9
KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
2
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
3
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

13:00
10
Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

07:20
3
Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

07:00
6
Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

06:00
2
Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

Groot begrip voor woede van KAA Gent: "Ongelooflijk dat dit er nog bijkomt"

19:00
5
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

17:20
Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

Vijf opties om Rik De Mil op te volgen bij Sporting Charleroi

16:30
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
4
Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

Ziet Genk deze Belgische coach over het hoofd? "Ik heb ambitie én Genk weet wat ik kan"

20:40
De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

07:40
Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

06:30
Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

11:40
29
Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

22:30
1
Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

18:40
1
'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

21:00
4
'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

23:00
Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

17:40
4
Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

Kwam competitiehervorming op tafel tijdens Algemene Vergadering van Pro League? Anderlecht én Union reageren

19:40
3
Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

20:00
1
Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

Standard zesde, ongeloof stijgt: "Het is gewoon zwak"

17:00
5
Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

22:00
Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

12:20
5
OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

21:20
Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

Blijft Salah in Engeland: 'Deze twee Engelse clubs gaan concurrentie aan met FC Barcelona en AC Milan'

20:20
De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

De terugkeer van 41-jarige Thiago Silva wordt concreet: 'Deze vier Premier League-clubs bieden contract aan'

19:20
'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'

09:53
14
Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

Hugo Broos verdedigt zich met zijn verleden met 'mensen van kleur': "Vraag het hen allemaal"

14:30
8
Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

Bayat legt uit hoe en waarom hij Fellaini aan boord haalt

14:00
2
🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

🎥 Blunder of geniaal? Deze goal kostte Beerschot een punt

16:00
10
Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

18:00
1
Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

Jean Kindermans onthult de vijf grootste talenten waar hij mee werkte: "Nooit zo'n pure klasse meer gezien"

12:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje Bork Bork over Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen felrops felrops over Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels storfstievel storfstievel over Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...' Supremepony Supremepony over Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato André Coenen André Coenen over Klacht tegen Stroeykens, Balikwisha en Epolo... Droom kan nachtmerrie worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved