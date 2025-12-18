Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

Nog twee speeldagen heeft Royal Antwerp voor Nieuwjaar. Sinds de komst van nieuwe coach Oosting hebben ze de winde in de zeilen qua resultaten. En zo wordt hier en daar toch al opnieuw gedroomd van de top-6 en de Champions' Play-offs.

"We hadden het moeilijk tegen KAA Gent, zeker in de eerste helft. Maar dan zijn de drie punten wel het belangrijkste", vatte Zeno Van Den Bosch het stellig samen na de wedstrijd tegen de Buffalo's afgelopen zondag.

Zowel hij als de coach zagen wel nog wat werkpunten naar de rest van het seizoen toe. Want het is niet omdat Antwerp nu een paar keer na elkaar kan winnen, dat ze ook helemaal vertrokken zijn en onverslaanbaar worden.

Wedstrijd per wedstrijd bekijken

"Neen, we gaan het wedstrijd per wedstrijd bekijken en we denken nog niet aan play-off 1", aldus nog de centrale verdediger. Daarin bijgetreden door zijn confrater Kouyaté: "Wij denken niet aan de Champions League. Of aan Europees voetbal. Wél aan de volgende tegenstander."

Die volgende tegenstander? Dat is Anderlecht. En op derde kerstdag is er met Zulte Waregem nog een tweede thuiswedstrijd af te werken. Daarin kan The Great Old een nieuwe stap richting die top-6 gaan zetten.

Het kan snel verkeren in het voetbal

Momenteel staat het team op een achtste plaats, op amper een puntje van Standard op plek zes. Ook Gent, Genk en vele andere ploegen staan in de buurt. Het zullen dus nog twaalf interessante speeldagen gaan worden.





Maar dat Antwerp überhaupt mee zal spelen? Dat is al een half mirakel. Een dikke maand geleden werd nog vooral naar Cercle Brugge, Dender en een mogelijke degradatiepoule gekeken. Of hoe het snel kan verkeren in het voetbal.