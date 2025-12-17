Historische avond voor het Belgische voetbal: een nieuw record gebroken

Historisch record voor het Belgische voetbal: er zijn 9.285 tickets verkocht voor de wedstrijd van de vrouwen in de Champions League tussen OHL Women en Arsenal Women, die maandag om 21.00 uur plaatsvindt.

Het is natuurlijk een zeer goede zaak voor het vrouwenvoetbal om erin te slagen een stadion zoals het King Power at Den Dreef Stadium vol te krijgen. Nooit eerder had een vrouwenvoetbalwedstrijd in België zoveel toeschouwers verwelkomd. "Een nieuwe belangrijke stap voor de club en voor het Belgische vrouwenvoetbal", schrijft OHL in een persbericht.

Het vorige record dateert van 2023 tijdens de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard Luik. Destijds gingen 9.027 voetbalfans naar het stadion van Sclessin.

Een overwinning zou kwalificatie voor de volgende ronde verzekeren

Op sportief vlak staat er veel op het spel voor de Leuvense ploeg. Om zeker te zijn van kwalificatie voor de knock-outfase, moeten ze winnen van de Londense ploeg. Bij een gelijkspel is het afhankelijk van de resultaten van de andere teams, en vooral van Vålerenga, op deze laatste speeldag. Als de Noren niet winnen van Bayern, zijn ze gekwalificeerd. Ze zijn ook gekwalificeerd als Vålerenga wint van de Duitse grootmacht en Atlético Madrid... verliest met een verschil van 11 doelpunten of meer tegen OL.

OHL Women kan zich zelfs kwalificeren door te verliezen. Daarvoor moet Vålerenga niet winnen van Bayern München. Het is duidelijk dat ze zeer goede kansen hebben om in de top 12 te eindigen.



Deze wedstrijd is live en gratis te volgen op de kanalen van de RTBF. Reeds als eerste Belgische team gewonnen in de competitie afgelopen oktober, kunnen de Leuvense spelers nog meer geschiedenis schrijven door zich te plaatsen voor de volgende ronde.