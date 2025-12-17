Anderlecht dreigt te laat te zijn voor eigen talent: 3 Belgische club - maar vooral Westerlo - op vinkenslag

De wintermercato nadert en Belgische clubs beginnen zich te roeren rond jonge talenten. Bij Anderlecht lonkt er mogelijk een vertrek van een veelbelovend RSCA Futures-speler, en de interesse is groot.

Naoufal Bohamdi-Kamoni, een 18-jarige buitenspeler, maakt indruk bij de Futures, maar heeft nog geen profcontract bij Anderlecht. Daardoor is hij transfervrij en kan hij op korte termijn bij een andere club tekenen.

Volgens journalist Sacha Tavolieri hebben drie Belgische clubs de situatie nauwlettend in de gaten. Westerlo zou al een concreet contractvoorstel hebben neergelegd en lijkt de beste papieren te hebben.

Westerlo, Gent en Zulte Waregem willen Bohamdi-Kamoni wel

Ook KAA Gent en Zulte Waregem volgen Bohamdi-Kamoni op de voet. Beide clubs zouden klaarstaan om de jonge buitenspeler binnen te halen als Anderlecht niet snel schakelt.

Hoewel hij nog geen contract heeft, beschikt Bohamdi-Kamoni over ervaring in 1B. Dit seizoen kwam hij al zes keer in actie en scoorde hij één doelpunt voor RSCA Futures in de Challenger Pro League.



Anderlecht kan daardoor een belangrijke talentvolle speler verliezen zonder compensatie. De komende weken worden cruciaal om te bepalen waar Bohamdi-Kamoni volgend seizoen zal spelen.