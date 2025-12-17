Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink

Goede reden waarom Genkfans niet veel moet verwachten van opvolger Fink
KRC Genk zette deze week trainer Thorsten Fink aan de kant. Het ontslag kwam niet onverwacht en de club zoekt intussen naar een opvolger. Namen als Nicky Hayen, Timmy Simons en een buitenlandse kandidaat circuleren, maar of die komen is maar de vraag.

Einde van Fink bij Genk

Volgens Thomas Chatelle was het ontslag geen verrassing. “Het doek is dan toch gevallen voor Thorsten Fink bij KRC Genk. Onverwacht kunnen we dat niet noemen”, klinkt het bij de analist in Het Belang van Limburg.

Als je Finks carrière overloopt, valt het trouwens op dat hij het alleen bij Austria Wien langer dan twee seizoenen heeft volgehouden, zo voegt Chatelle er nog aan toe. De analist benadrukt dat Fink bij Genk in zijn eerste seizoen aanvallend voetbal bracht, vergelijkbaar met wat hij eerder bij STVV liet zien. Hij gaf spelers ruimte voor creativiteit en wist daar rendement uit te halen.

Tactische tekortkomingen

Tegelijkertijd wijst Chatelle op de zwakke punten van de trainer. Hij had moeite om oplossingen te vinden wanneer het minder liep en vooral de defensieve organisatie bleef een probleem. “Dat was toch zijn grootste manco als trainer bij Genk.”

Chatelle richt zijn blik ook op het bestuur. Hij stelt dat Genk in tien jaar tijd tien trainers versleet, exclusief interim-coaches. “Dat is gewoon te veel voor een club die een zekere stabiliteit nastreeft.” Het gebrek aan continuïteit vormt volgens hem een structureel probleem.

Rol van De Condé


Head of Football Dimitri de Condé krijgt eveneens kritiek. Chatelle erkent dat hij succesvol was in het aantrekken van spelers, maar veel minder in het kiezen van trainers. “De Condé heeft een neus voor spelers, maar niet voor trainers”, besluit hij. En dus moeten de fans van Genk niet veel verwachten van de nieuwe trainer.

