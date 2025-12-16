Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Ivan Leko vervangt Nicky Hayen aan het roer bij Club Brugge. Er was iets meer dan één miljoen euro nodig om het contract van de Kroaat bij KAA Gent te verbreken. Maar wie gaat dat bedrag betalen?

Ivan Leko is de nieuwe coach van Club Brugge. Het nieuws sloeg maandag in de late namiddag in als een bom. Voor Nicky Hayen eindigde het avontuur bij Club Brugge per direct.

Club Brugge haalt Leko weg bij KAA Gent. Hoe dat kan terwijl de coach er een lopend contract had? Simpel: in die overeenkomst stond een opstapclausule beschreven van iets meer dan één miljoen euro.

Opstapclausule of afkoopsom?

En die term is belangrijk. Het is namelijk een opstapclausule en géén afkoopsom. In dat laatste geval zou Club Brugge namelijk dat bedrag moeten ophoesten.

In dit geval is het Leko die zichzelf vrijkoopt door het desbetreffende bedrag op de bankrekening van De Buffalo's te storten. Al hoeven we er geen tekening bij te maken: uiteindelijk is het Club Brugge die zal betalen.

Tekenpremie



Gent zal de factuur dan wel opmaken aan Leko, maar de Kroaat zal dat niet voelen. Wedden dat de tekenpremie van de nieuwe coach van blauw-zwart iets meer dan één miljoen euro is?