'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'
Foto: © photonews

Vorige week verlieten Ivan Leko en zijn assistent Nicolas Still KAA Gent voor Club Brugge. Matthias Bernaert, die samen met Nicky Hayen door blauw-zwart ontslagen werd, maakt de omgekeerde beweging.

Het nieuws sloeg in als een bom. Afgelopen maandag ontsloeg Club Brugge Nicky Hayen als trainer en verving hem door Ivan Leko, die direct volop aan de bak moest met de komst van Arsenal twee dagen later in de Champions League.

De videoanalist van Nicky Hayen naar KAA Gent?

De Kroatische trainer kwam niet alleen naar het Venetië van het Noorden, want hij nam zijn assistent Nicolas Still mee. KAA Gent wendde zich uiteindelijk tot Rik de Mil, die op woensdag de overstap maakte van Charleroi.

Club Brugge wilde Ivan Leko de gelegenheid geven om zijn eigen staf samen te stellen en ontsloeg daarom niet alleen Nicky Hayen. Ook de keeperstrainer, Wouter Biebauw, en de videoanalist, Matthias Bernaert, werden bedankt voor hun diensten.

Terugkeer voor Bernaert naar vertrouwde stal

De laatste bleef echter niet lang zonder club. Volgens onze collega's van De Gazet van Antwerpen bewandelt hij de omgekeerde weg en voegt zich weer bij de staf van Rik de Mil bij KAA Gent, waar hij in 2019 al bij de U15 actief was.

Lees ook... Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?
Hij zal genoeg te doen hebben, aangezien de Buffalo's momenteel geen geweldige indruk maken en afgelopen weekend nog verloren van Antwerp. Hij zal in ieder geval een interessante vuurdoop beleven, want de volgende tegenstander van KAA Gent is niemand minder dan... Club Brugge.

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (21/12).

