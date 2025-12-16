Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen
Foto: © photonews

Racing Genk heeft ingegrepen na een reeks wisselvallige resultaten en zette Thorsten Fink op straat. De 58-jarige Duitser moest vertrekken, waarna meteen de vraag rijst wie hem zal opvolgen. Een van de namen die volgens Het Nieuwsblad zeker op het lijstje staat, is die van Nicky Hayen.

Hayen is sinds kort vrij op de markt na zijn ontslag bij Club Brugge en komt daardoor automatisch in beeld. De 45-jarige Truienaar geldt als een profiel dat zowel sportief als financieel binnen het plaatje van Genk zou kunnen passen, zeker in vergelijking met duurdere buitenlandse opties.

Bij Genk bleef men tot zondag geloven in Fink, waardoor de zoektocht naar een opvolger pas maandag echt op gang kwam. Daardoor is de kans groot dat interimcoach Domenico Olivieri vrijdagavond op Charleroi opnieuw de honneurs waarneemt, mogelijk zelfs tot en met de slotmatch van 2025 tegen Club Brugge.

De financiële context speelt daarbij een belangrijke rol. Het ontslag van Fink en zijn vaste assistenten weegt zwaar door, nadat zij eerder nog een nieuw contract met vaste verbrekingsvergoeding tekenden. Genk ziet de loonlast snel stijgen en moet dus voorzichtig omspringen met middelen.

Nicky Hayen staat open voor Genk

Die realiteit maakt grote namen als Mark van Bommel of Ruud van Nistelrooij minder evident. In dat opzicht is Hayen een logische kandidaat: beschikbaar, Belgisch en met recente ervaring op het hoogste niveau. Zijn naam circuleert dan ook nadrukkelijk in de wandelgangen.

Lees ook... 'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'
Zelf hield Hayen de deur op een kier. Op de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals reageerde hij voor het eerst op het ontslag van Fink. “Het is jammer dat een collega ontslagen wordt, maar zo gaat het in voetbal”, zei hij. Over zijn eigen toekomst bleef hij vaag: “Voetbal blijft mijn passie en ik zit nog vol vuur. We zullen wel zien wat op mijn pad komt, maar ik sta voor alles open."

