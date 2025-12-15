Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

KRC Genk zette maandag trainer Thorsten Fink aan de deur. Het bestuur oordeelde dat een breuk onvermijdelijk was. Frank Boeckx geeft duiding bij die beslissing.

KRC Genk heeft maandag een zware knoop doorgehakt. De Limburgers besloten om trainer Thorsten Fink op straat te zetten na een (voorlopig) moeilijk seizoen. Ook de play-offs van afgelopen seizoen waren nog niet vergeten.

Dezelfde problemen bleven aanhouden in het spel en het bestuur oordeelde dat het zo niet verder kon. Frank Boeckx vindt het moeilijk en geeft daar zijn redenen voor.

Boeckx ziet dat Genk meer geduld had dan andere ploegen

"Fink is een positieve mens met een positief verhaal en een positieve cultuur en voetbalfilosofie", zegt hij volgens de HLN Voetbalpodcast. Dat is waar de Duitser al veel punten mee scoorde.

"Maar als de sportief directeur aangeeft dat de sleutel bij Fink en zijn staf ligt voor een Europese verplaatsing die je verliest en je thuis tegen Westerlo niet verder komt dan 1-1, dan denk ik dat er andere ploegen veel minder geduld hebben gehad dan Genk", klinkt het nog.

In totaal stond Fink 73 wedstrijden lang aan het roer bij de Limburgers. Hij pakte er gemiddeld 1,79 punten per wedstrijd. Zal hij na avonturen bij STVV en Genk nu in België blijven?