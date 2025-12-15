Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

Emin Bayram kan de volgende weken gewoon voetbal spelen. Dat heeft Het Bondsparket op maandag bekend gemaakt. Ze deden geen schorsingsvoorstel, waardoor er normaliter ook geen schorsing zal volgen. De uitsluiting volstond.

De wedstrijd tussen Genk en Westerlo leverde een opvallend moment op in minuut 68. Bayram kreeg eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dit omgezet in rood. De beslissing van scheidsrechter Allaerts zorgde voor veel discussie.

Onder meer Serge Gumienny sprak zich uit over de zaak en ook op de sociale media vonden velen het overdreven om rood te trekken. Ook coach Charaï was heel erg boos. “Waarom was dat rood?", vroeg hij zich af.

"In mijn ogen was geel voldoende geweest en was dit geen clear error", aldus de coach van Westerlo. Hij krijgt nu ook gelijk van het Bondsparket. Zij hebben aangegeven dat de uitsluiting voldoende is voor de speler.

“De door de speler begane fout, is geen zware fout, de fysieke integriteit van de tegenstrever werd hier niet in gevaar gebracht. Rekening houdend met voormelde concrete elementen oordeelt het Bondsparket dat er geen bijkomende bestraffing dient te worden opgelegd", aldus het Bondsparket.