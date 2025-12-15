Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud
Een week na zijn verrassende ontslag bij Club Brugge heeft Nicky Hayen voor het eerst gereageerd. De coach spreekt over steun van de fans, zijn verbazing over de timing en een uitspraak van voorzitter Bart Verhaeghe.

Nicky Hayen werd een week geleden plots ontslagen als coach van Club Brugge, waar Ivan Leko al snel het roer overnam. Bij Het Laatste Nieuws reageerde hij op zijn ontslag. Zo vindt Hayen het fijn dat hij veel steun krijgt.

"Het medeleven van de Club-fans, maar ook de supporters van andere ploegen, geeft me een enorm warm gevoel. Ik had zelf niet het gevoel dat het op was, dat zag je ook aan de reactie van de spelers", opende de trainer.

Hayen verrast door timing en communicatie rond ontslag

Dankzij het matige voetbal en het puntenverlies van de voorbije weken kon hij het wel snel een plaats geven. "Op menselijk vlak is het natuurlijk jammer, ik zag het totaal niet aankomen. Na de match op STVV heb ik nog met de voorzitter gesproken en toen was er geen enkel signaal dat het zou stoppen."

"Ik was dus echt verrast toen ik in de late namiddag naar boven moest en het nieuws te horen kreeg. Maar ik ben oud en volwassen genoeg om te weten dat het zo soms gebeurt in het voetbal. Helaas is het nu bij mij gebeurd", ging Hayen verder.

Hij liet zich ook uit over de uitspraak van voorzitter Bart Verhaeghe. Die zei dat Hayen dankbaar mocht zijn tegenover Club voor de kans die hij kreeg. "Iedereen die mij kent, weet dat ik elke dag dankbaar ben. Na de 1 op 9 begin vorig seizoen heb ik het bestuur nog bedankt voor het vertrouwen. Ik denk dat hij het niet echt zo bedoelde, maar ik vond het wel jammer om te horen."

