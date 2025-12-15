Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht blijft indruk maken in eigen huis. Het Lotto Park is de voorbije weken uitgegroeid tot een moeilijk te nemen vesting. Adriano Bertaccini sprak na de recente zeges over de steun van de fans, de ambities van de ploeg en de vooruitzichten richting de titelstrijd.

Sterkte in eigen stadion

Paars-wit won de laatste vijf thuiswedstrijden en bevestigde daarmee zijn status als sterkste ploeg in eigen stadion. “Hier hebben we de fans die ons pushen. Dat helpt”, klinkt het bij Sporza. “Maar we moeten die mentaliteit ook meenemen op verplaatsing. Vanaf de eerste minuut tonen dat we Anderlecht zijn.” De woorden onderstrepen het belang van de supporters en de noodzaak om dezelfde intensiteit buitenshuis te tonen.

Waar Anderlecht enkele weken geleden nog werd gezien als kandidaat voor een plaats in de subtop, klinkt de toon intussen anders. Het vertrouwen dat uit de recente prestaties voortvloeit, voedt de ambities. Bertaccini benadrukte dat de ploeg voorzichtig blijft, maar dat er wel degelijk vooruit wordt gekeken naar hogere doelen.

Voorzichtigheid rond titel

De aanvaller temperde de verwachtingen, maar liet toch ruimte voor dromen. “Meedoen voor de titel? Het is nog vroeg, zeker met de play-offs in het vooruitzicht.” Daarmee gaf hij aan dat de ploeg zich bewust is van de lange weg die nog moet worden afgelegd, maar dat de gedachte aan de titel niet langer onrealistisch is.

Anderlecht bewees zijn kracht door rechtstreekse rivalen te kloppen. “We hebben Club Brugge en Union al verslagen, twee rechtstreekse concurrenten.” Deze resultaten versterken het geloof dat de ploeg kan meestrijden met de top en dat de huidige vorm een stevige basis biedt voor de rest van het seizoen.



Bertaccini sloot af met een duidelijke boodschap. “Als we met deze energie en deze manier van spelen doorgaan, dan hebben we dit seizoen écht iets om voor te spelen”, klonk het. Anderlecht lijkt klaar om de stap naar de titelstrijd te zetten, gesteund door sterke thuisprestaties en een groeiend vertrouwen binnen de ploeg.