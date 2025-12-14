Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Vanmiddag werden de laatste twee wedstrijden van de zestiende speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers.

Het werd een goed gevuld weekend in de Challenger Pro League. Ook zondagmiddag stonden er nog twee interessante duels op het programma.

Lokeren – Jong Genk 2-2

Op het eerste doelpunt was het wachten tot in de blessuretijd van de eerste helft. Met een kopbal van dichtbij doel kon Aaron Bibout de bezoekers op voorsprong brengen.

In vijf minuten tijd, vlak na het uur, keerde de situatie. Eerst scoorde Elejalde de gelijkmaker. Vier minuten later trapte Radja Nainggolan Lokeren vanop de stip op voorsprong. In het slot werd het nog 2-2 via Beniangba.

KAS Eupen – Club NXT 2-1

Club NXT kwam in het verre Eupen op achterstand na een doelpunt van Scott Kennedy in de zevende minuut. De bordjes kwamen snel weer gelijk, via een strafschop. Laurens Goemaere zette die vlak na het kwartier om.

Op aangeven van Kevin Möhwald zette Nicolas Gavory de thuisploeg op het uur weer op voorsprong.





SK Beveren is leider in de Challenger Pro League. KV Kortrijk volgt op vier punten, nummer drie Beerschot heeft al negen punten achterstand. Onderin blijft Club NXT allerlaatste.