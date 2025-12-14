Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Ivan Leko is de nieuwe coach van Club Brugge. Hij werd begin deze week weggeplukt bij KAA Gent, nadat Nicky Hayen werd ontslagen bij blauw-zwart. En dat heeft de tongen toch wel wat los weten te maken, zoveel is duidelijk.

Het ontslag van Nicky Hayen bleef als een donkere wolk over Jan Breydel hangen. "Zijn werk was hier nog niet gedaan. Ik vond het een slechte beslissing in feite", aldus een aantal supporters in gesprek met VTM2 op woensdagavond voor de clash met Arsenal.

Iets wat Imke Courtois wel had kunnen voorspellen, zo geeft ze dit weekend aan in haar column in De Zondag. Het stond volgens haar in de sterren geschreven dat er supporters met een reactie gingen komen op het ontslag van Hayen.

"De beslissing om Hayen aan de deur te zetten kwam niet alleen sneller dan verwacht, ook de timing was apart en het respect tegenover de coach in kwestie en de betrokken club KAA Gent duidelijk zoek", aldus Courtois in haar analyse.



Stabiliteit bij Club Brugge wat weg in vergelijking met het verleden?

"Club Brugge is groot geworden door vertrouwen te geven, niet door het in te trekken bij de eerste rimpel in het water", is ze verder wel erg kritisch op blauw-zwart en het snelle ontslag van Hayen. Volgens haar was er nog geen crisis in Brugge.

Bovendien was Club Brugge ooit een club waar stabiliteit hoogtij vierde. De voorbije 4,5 jaar kwamen er met Philippe Clement, Alfred Schreuder, Carl Hoefkens, Scott Parker, Rik De Mil (ad interim), Ronny Deila, Nicky Hayen en nu Ivan Leko heel wat coaches de revue gepasseerd.