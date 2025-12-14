'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2520

Standard Luik kampt met een reeks blessures, maar er komt ook positief nieuws uit de ziekenboeg. Sudinfo bracht een overzicht van de spelers die uitvallen en van degenen die binnenkort opnieuw inzetbaar zijn.

Nieuwe blessures

Tijdens de wedstrijd tegen OH Leuven moesten drie spelers van trainer Vincent Euvrard vroegtijdig afhaken. Centrale verdediger Josué Homawoo verliet het veld in de 77e minuut met hamstringklachten. Hij had eerder al twee duels gemist door een hersenschudding tegen KV Mechelen, maar speelde sindsdien met hinder. Nu blijkt het om een scheur te gaan waardoor hij vier tot vijf weken niet beschikbaar zal zijn.

Ook Tobias Mohr liep schade op. De Duitse middenvelder kreeg al vroeg een trap tegen de enkel, hield stand tot de rust, maar bleek daarna een zware zwelling te hebben. Het verdict luidt een verstuiking, waardoor hij het duel tegen Dender zal missen.

Ibrahim Karamoko kwam het zwaarst in beeld na een luchtduel waarbij hij hard neerkwam. Hij werd naar spoed gebracht, maar mocht dezelfde nacht nog naar huis. Enkel de schouder is licht geraakt, waardoor hij mogelijk snel weer inzetbaar is.

Verwachte terugkeer

Naast de nieuwe blessures is er ook goed nieuws. Casper Nielsen, die vorige week uit voorzorg aan de kant bleef, hervat tegen Dender. Marco Ilaimaharitra keert eveneens terug na een schorsing. Hun aanwezigheid moet de kern versterken in een periode met veel afwezigen.

Langdurige afwezigen


Voor Marlon Fossey is een terugkeer nog niet aan de orde. Hij herstelt van een hamstringblessure en wordt pas tijdens de winterstage opnieuw verwacht. David Bates traint intussen wel mee, maar kampt met een groot fysiek tekort. Volgens de krant is een volledige voorbereiding van vijf tot zes weken nodig, aangevuld met oefenwedstrijden, vooraleer hij weer inzetbaar is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Josué Homawoo
Casper Nielsen

Meer nieuws

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
3
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
1
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
2
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

19:00
1
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

18:30
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

17:00
4
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
1
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

18:00
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

15:34
"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

16:30
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

16:00
Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

15:30
Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

15:00
'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

14:30
'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
1
Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

14:00
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

13:00
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
7
OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

11:40
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
1
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20
4
🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

10:30
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
1
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over KRC Genk - Westerlo: 1-1 bompi55 bompi55 over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" Shooters Shooters over Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?" Shine Shine over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" -URKO -URKO over Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast pief pief over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Limfizzkit Limfizzkit over KAA Gent - Antwerp: - Super KVCW Super KVCW over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? Kielse trots Kielse trots over Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved