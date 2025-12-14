'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

Standard Luik kampt met een reeks blessures, maar er komt ook positief nieuws uit de ziekenboeg. Sudinfo bracht een overzicht van de spelers die uitvallen en van degenen die binnenkort opnieuw inzetbaar zijn.

Nieuwe blessures

Tijdens de wedstrijd tegen OH Leuven moesten drie spelers van trainer Vincent Euvrard vroegtijdig afhaken. Centrale verdediger Josué Homawoo verliet het veld in de 77e minuut met hamstringklachten. Hij had eerder al twee duels gemist door een hersenschudding tegen KV Mechelen, maar speelde sindsdien met hinder. Nu blijkt het om een scheur te gaan waardoor hij vier tot vijf weken niet beschikbaar zal zijn.

Ook Tobias Mohr liep schade op. De Duitse middenvelder kreeg al vroeg een trap tegen de enkel, hield stand tot de rust, maar bleek daarna een zware zwelling te hebben. Het verdict luidt een verstuiking, waardoor hij het duel tegen Dender zal missen.

Ibrahim Karamoko kwam het zwaarst in beeld na een luchtduel waarbij hij hard neerkwam. Hij werd naar spoed gebracht, maar mocht dezelfde nacht nog naar huis. Enkel de schouder is licht geraakt, waardoor hij mogelijk snel weer inzetbaar is.

Verwachte terugkeer

Naast de nieuwe blessures is er ook goed nieuws. Casper Nielsen, die vorige week uit voorzorg aan de kant bleef, hervat tegen Dender. Marco Ilaimaharitra keert eveneens terug na een schorsing. Hun aanwezigheid moet de kern versterken in een periode met veel afwezigen.

Langdurige afwezigen



Voor Marlon Fossey is een terugkeer nog niet aan de orde. Hij herstelt van een hamstringblessure en wordt pas tijdens de winterstage opnieuw verwacht. David Bates traint intussen wel mee, maar kampt met een groot fysiek tekort. Volgens de krant is een volledige voorbereiding van vijf tot zes weken nodig, aangevuld met oefenwedstrijden, vooraleer hij weer inzetbaar is.