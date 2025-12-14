"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

Patro Eisden sloot de heenronde af met een opmerkelijke overwinning op Beerschot. Een tactische meesterzet noemde Stijn Stijnen het zelf in Het Belang van Limburg.

Verrassende basisopstelling

De wedstrijd begon met een opvallende wijziging. Orye en Penin stonden aanvankelijk op het wedstrijdblad, maar namen uiteindelijk plaats op de bank. Hun posities werden ingenomen door Prychynenko en Muanza. “We mochten dat niet te vroeg prijsgeven”, klonk het achteraf bij Stijnen aan de krant.

Patro toonde zich voor rust de gevaarlijkste ploeg. Vooral via stilstaande fases, uitgevoerd door Peeters, ontstond dreiging. Shinton ontsnapte meermaals toen Rousseau en Masangu kansen lieten liggen. Eén poging belandde zelfs op het doelhout, waardoor de score lang ongewijzigd bleef.

Man-meer situatie benut

Na de pauze kwam Beerschot beter in de wedstrijd, maar een rode kaart voor Van La Parra veranderde het spelbeeld. Binnen tien minuten profiteerde Robberechts van de overtalsituatie. Orye kopte een voorzet van M’Barik terug en Robberechts werkte af. Kort daarna besliste Rousseau de partij na een snelle counter.

Stijnen benadrukte dat zijn ploeg al voor rust de controle had. “In de eerste helft hadden we ze tactisch al overklast. Met Prychynenko en Masangu die naast elkaar speelden, en Rousseau en Peeters die de opdracht hadden om Haraguchi en Van Eenoo niet in het spel te laten komen.”

Afsluiting heenronde



De coach sprak van een meer dan verdiende overwinning. “Dit was een prestatie om u tegen te zeggen. Een oververdiende zege. Het idee klopte alvast honderd procent en bleek een meesterzet. Dat we de heenronde nu afsluiten op een vierde plaats is gewoon waanzinnig”, besloot Stijnen.