"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door
Lucas Bretelle heeft sinds zijn komst nauwelijks gespeeld bij La Louvière. Hij zal de club al in januari verlaten.

In de zoektocht om spelers aan te trekken zonder grote uitgaven te maken kijkt La Louvière vaak naar de lagere Franse divisies. De Franse opleiding staat bekend om kwaliteit, maar levert niet altijd succes op in België. Dat blijkt uit het voorbeeld van Lucas Bretelle.

De 23-jarige middenvelder kwam gratis over van Orléans en had een interessant profiel om voor de verdediging te spelen. Hij liet zich ooit opmerken in een bekerwedstrijd tegen PSG. Bij de Wolven kreeg de Parijzenaar echter nauwelijks kansen: slechts een kwartier in de competitie en één volledige bekerwedstrijd.

Een profiel dat niet meer past bij Taquin

Zijn terugkeer na blessure, die hem tot eind oktober van de velden hield, speelde hem parten. De integratie lukte niet: hij ontbrak in de selectie tijdens de eerste vier competitiewedstrijden. Bretelle wordt daardoor de eerste uitgaande transfer van de wintermercato.

Frédéric Taquin bevestigde dit nieuws tijdens zijn persconferentie. “Hij kwam voor een bepaald spelschema, maar uiteindelijk hebben we na de voorbereiding en de start van de competitie aangepast wat we wilden doen en daarin paste hij steeds minder”, klinkt het.


Bretelle trekt naar Le Mans. “Hij heeft gevraagd om te vertrekken en sluit zich aan bij een ploeg uit Ligue 2 die beter bij hem past. Hij is net geopereerd en maakt geen deel meer uit van onze kern. Ik vind dat nobel van hem, het is een verstandige beslissing.” RAAL had nochtans veel vertrouwen in hem met een contract van drie jaar, maar deze oplossing lijkt voor alle partijen de beste.

