Datum: 14/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR
Foto: © photonews

Charleroi ontving op de zeventiende speeldag leider Union op Mambourg. Charleroi moest het voor het eerst zonder Rik De Mil doen. Zijn vervanger, Hans Cornelis, hield vast aan de elf van De Mil. Hubert verving de geblesseerde Florucz door David. Ook Patris kwam in de ploeg ten koste van Niang.

Door de winst van Club Brugge op het veld van Dender en die van Anderlecht tegen STVV op zaterdag kon Union zondag maar beter winnen op het veld van Charleroi. Na het jammerlijke verlies tegen Marseille kon Union zeker een oppeper gebruiken.

Charleroi en Union stonden voor de tiende keer tegenover elkaar sinds de terugkeer van die laatste naar de eerste klasse. Union won alle negen vorige wedstrijden. Een tiende overwinning zou de kloof met Club Brugge opnieuw op vijf punten zetten.

Eerste kans voor Bernier

De wedstrijd begon met Union dat de bovenhand nam. Toch was het na 18 minuten spelen Charleroi dat de eerste kans kon optekenen. Bernier glipte voorbij Leysen maar knalde op Scherpen.

Assist van Mac Allister

Na 40 minuten spelen kwam Union via Promise David op voorsprong. Mac Allister speelde David goed vrij met een heerlijke assist. De Argentijn speelde in één tijd perfect mee met die spits die met zo'n ballen wel van aanpakken weet. David knalde de openingstreffer in de scherpe hoek voorbij Charleroi-doelman Kone.



In het slot van de eerste helft knalde David zijn kans nog een metertje naast. Ook Schoofs kwam nog kortbij. Zijn afgeweken schot stond via de rug van Ousou op een half metertje van de staak.

Charleroi kwam goed uit de kleedkamer

Na rust nam Charleroi de wedstrijd meer in handen. De mannen van Hans Cornelis gingen op zoek naar de gelijkmaker en die vonden ze ook bijna via Schiedler. Pflücke bereikte de spits in het strafschopgebied, die ging voorbij Mac Allister, maar stuitte toen op Scherpen.

Boter op het hoofd van Scherpen

Tien minuten voor tijd zette Charleroi dan toch de verdiende gelijkmaker op het bord. Een hard schot van Guiagon gaat recht op Scherpen. De doelman van Union tikt het leer pal in de voeten van Colassin, die de bal maar al te graag tegen de netten schiet.

VAR redde Union

In het slot zorgde Keita nog voor extase op Mambourg. De verdediger kopte een goede vrije trap van Guiagon in doel. Na een VAR-interventie bleek Keita nipt buitenspel te staan waardoor de voorsprong toch werd afgekeurd.

Union ziet Club Brugge naderen

Zo zette Colassin de 1-1-eindstand op het bord. Door het gelijkspel ziet Union, Club Brugge nu naderen tot op drie punten. Anderlecht volgt als derde op een achterstand van vier punten.

 

Opstellingen

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.0 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/36 (25%)
Blum Lewin 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Ousou Aiham 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/10 (0%)
Keita Cheick 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
Nzita Mardochee 76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Titraoui Yacine 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Camara Etienne 68' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bernier Antoine   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/27 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
  • Balverliezen: 27
Pflücke Patrick 68' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Guiagon Parfait 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Scheidler Aurélien 76' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/15 (46.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 22' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 14' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Colassin Antoine 14' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Asante Raymond 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 22' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Mac Allister Kevin A   70' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Burgess Christian 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 59/62 (95.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Leysen Fedde 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Patris Louis 83' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van de Perre Kamiel 83' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
Zorgane Adem 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Khalaili Anan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Schoofs Rob 70' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
David Promise 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
Rodriguez Kevin 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 20' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar 7' 6.5  
Smith Guilherme 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 7' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross   20' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
