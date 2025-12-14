Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Charleroi ontving op de zeventiende speeldag leider Union op Mambourg. Charleroi moest het voor het eerst zonder Rik De Mil doen. Zijn vervanger, Hans Cornelis, hield vast aan de elf van De Mil. Hubert verving de geblesseerde Florucz door David. Ook Patris kwam in de ploeg ten koste van Niang.

Door de winst van Club Brugge op het veld van Dender en die van Anderlecht tegen STVV op zaterdag kon Union zondag maar beter winnen op het veld van Charleroi. Na het jammerlijke verlies tegen Marseille kon Union zeker een oppeper gebruiken.

Charleroi en Union stonden voor de tiende keer tegenover elkaar sinds de terugkeer van die laatste naar de eerste klasse. Union won alle negen vorige wedstrijden. Een tiende overwinning zou de kloof met Club Brugge opnieuw op vijf punten zetten.

Eerste kans voor Bernier

De wedstrijd begon met Union dat de bovenhand nam. Toch was het na 18 minuten spelen Charleroi dat de eerste kans kon optekenen. Bernier glipte voorbij Leysen maar knalde op Scherpen.

Assist van Mac Allister

Na 40 minuten spelen kwam Union via Promise David op voorsprong. Mac Allister speelde David goed vrij met een heerlijke assist. De Argentijn speelde in één tijd perfect mee met die spits die met zo'n ballen wel van aanpakken weet. David knalde de openingstreffer in de scherpe hoek voorbij Charleroi-doelman Kone.







In het slot van de eerste helft knalde David zijn kans nog een metertje naast. Ook Schoofs kwam nog kortbij. Zijn afgeweken schot stond via de rug van Ousou op een half metertje van de staak.Charleroi kwam goed uit de kleedkamer

Na rust nam Charleroi de wedstrijd meer in handen. De mannen van Hans Cornelis gingen op zoek naar de gelijkmaker en die vonden ze ook bijna via Schiedler. Pflücke bereikte de spits in het strafschopgebied, die ging voorbij Mac Allister, maar stuitte toen op Scherpen.

Boter op het hoofd van Scherpen

Tien minuten voor tijd zette Charleroi dan toch de verdiende gelijkmaker op het bord. Een hard schot van Guiagon gaat recht op Scherpen. De doelman van Union tikt het leer pal in de voeten van Colassin, die de bal maar al te graag tegen de netten schiet.

VAR redde Union

Union ziet Club Brugge naderen

In het slot zorgde Keita nog voor extase op Mambourg. De verdediger kopte een goede vrije trap van Guiagon in doel. Na een VAR-interventie bleek Keita nipt buitenspel te staan waardoor de voorsprong toch werd afgekeurd.

Zo zette Colassin de 1-1-eindstand op het bord. Door het gelijkspel ziet Union, Club Brugge nu naderen tot op drie punten. Anderlecht volgt als derde op een achterstand van vier punten.