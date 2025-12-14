Datum: 14/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dender Football Complex
| 69 reacties
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest
Foto: © photonews

Club Brugge toonde in de eerste helft tegen Dender niet meteen een ander gezicht en kwam zelfs op achterstand. Dankzij een goal net voor en net na de rust van Christos Tzolis werd een nog zwaardere crisis wel bezworen. Vermant maakte er zelfs nog een heel ruime zege van.

Ivan Leko werd gehaald om vuur en grinta in Club Brugge te pompen. Wel, laten we zeggen dat er in die eerste helft weinig van te zien was. Alles was hetzelfde: dezelfde opstelling, dezelfde tactiek en dezelfde gelatenheid. Club voetbalde zonder plan en zonder gedrevenheid.

Dender kwam verdiend op voorsprong

Dat blijft toch vreemd voor een ploeg die vorig seizoen de titelstrijd verloor en uit zou moeten zijn op revanche. Maar het matchverhaal was gewoon dat Dender de betere ploeg was. Op hun eigen wijze dan wel, vooral op de counter. Maar het werkte en zo kwam de thuisploeg ook op voorsprong.

Ferraro werd gelanceerd op zijn linkerflank en die leverde een prachtige voorzet af op de knikker van Nsimba. De Denderse spits liet Van de Heuvel kansloos. Club probeerde wel, maar echt uitgespeelde kansen volgden niet. Vanaken met een paar kopballetjes, maar allemaal te zwak. 

Dietsch hielp Club Brugge aan voorsprong

Dender leek dan ook met een voorsprong de rust in te gaan tot Mbamba net voor affluiten niet scherp genoeg verdedigde en de bal via zijn knie in de loop van Tzolis kapapulteerde. Zoiets moet je de Griek natuurlijk niet geven en zo stond het onverwacht toch 1-1. En daar mocht blauw-zwart best blij  mee zijn.



Zoveel beter was het aanvankelijk niet in de tweede helft, maar na zes minuten stond Club wel op voorsprong. Daar mochten ze ook Dender-doelman Dietsch dankbaar voor zijn, want om één of andere reden besloot die niet te duiken naar een half mislukte omhaal van Tzolis. De bal verdween - volgens ons volledig houdbaar - in de hoek: 1-2.

En dan gingen de sluizen open, want Leko bracht ook Vermant in de plaats van Tresoldi. Eerst liep die een harde voorzet van Stankovic tegen de netten en wat later kopte hij een subtiele assist van Vanaken met een boogje over Dietsch om Dender helemaal uit te tellen. In de slotfase maakte Stankovic nog de 1-5.

Wil dit nu zeggen dat Leko het vuur terug bracht? Nee, de individuele klasse van Club was gewoon groter dan die van Dender. Dit zal om bevestiging vragen.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 5.9 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/36 (19.4%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio A 90' 5.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/34 (61.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 82' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sambu Marsoni 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/38 (65.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 62' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nsimba Bruny 73' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Toshevski David 62' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
Attah Kadiri Jordan 8' 6.3  
Meer statistieken
Hrnčár David 8' 5.6  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cools Kobe 0'  
Acquah Desmond 0'  
Jahanbakhsh Alireza 17' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 28' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 28' 6.1 -
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 6.6 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Siquet Hugo A 78' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 64/66 (97%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 33' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Onyedika Raphael 79' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Stankovic AleksandarA 90' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 59/68 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 78' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Tzolis Christos ⚽ ⚽ A 90' 9.3 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/61 (78.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/6
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 11' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Meijer Bjorn 57' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/34 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vermant Romeo ⚽ ⚽ 29' 8.3 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Spileers Jorne 0'  
Ostoici Stefan 0'  
Sabbe Kyriani 12' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 0'  
De Corte Axl 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 12' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Furo Kaye 0'  
Herbeleef FCV Dender EH - Club Brugge

Vooraf

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15

Club Brugge trekt zondag naar FCV Dender in een wedstrijd die op papier duidelijk lijkt, maar toch de nodige valkuilen bevat. Blauw-zwart kampt met personeelszorgen en komt...

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 0-1 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved