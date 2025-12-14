Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Club Brugge toonde in de eerste helft tegen Dender niet meteen een ander gezicht en kwam zelfs op achterstand. Dankzij een goal net voor en net na de rust van Christos Tzolis werd een nog zwaardere crisis wel bezworen. Vermant maakte er zelfs nog een heel ruime zege van.

Ivan Leko werd gehaald om vuur en grinta in Club Brugge te pompen. Wel, laten we zeggen dat er in die eerste helft weinig van te zien was. Alles was hetzelfde: dezelfde opstelling, dezelfde tactiek en dezelfde gelatenheid. Club voetbalde zonder plan en zonder gedrevenheid.

Dender kwam verdiend op voorsprong

Dat blijft toch vreemd voor een ploeg die vorig seizoen de titelstrijd verloor en uit zou moeten zijn op revanche. Maar het matchverhaal was gewoon dat Dender de betere ploeg was. Op hun eigen wijze dan wel, vooral op de counter. Maar het werkte en zo kwam de thuisploeg ook op voorsprong.

Ferraro werd gelanceerd op zijn linkerflank en die leverde een prachtige voorzet af op de knikker van Nsimba. De Denderse spits liet Van de Heuvel kansloos. Club probeerde wel, maar echt uitgespeelde kansen volgden niet. Vanaken met een paar kopballetjes, maar allemaal te zwak.

Dietsch hielp Club Brugge aan voorsprong

Dender leek dan ook met een voorsprong de rust in te gaan tot Mbamba net voor affluiten niet scherp genoeg verdedigde en de bal via zijn knie in de loop van Tzolis kapapulteerde. Zoiets moet je de Griek natuurlijk niet geven en zo stond het onverwacht toch 1-1. En daar mocht blauw-zwart best blij mee zijn.







Zoveel beter was het aanvankelijk niet in de tweede helft, maar na zes minuten stond Club wel op voorsprong. Daar mochten ze ook Dender-doelman Dietsch dankbaar voor zijn, want om één of andere reden besloot die niet te duiken naar een half mislukte omhaal van Tzolis. De bal verdween - volgens ons volledig houdbaar - in de hoek: 1-2.

En dan gingen de sluizen open, want Leko bracht ook Vermant in de plaats van Tresoldi. Eerst liep die een harde voorzet van Stankovic tegen de netten en wat later kopte hij een subtiele assist van Vanaken met een boogje over Dietsch om Dender helemaal uit te tellen. In de slotfase maakte Stankovic nog de 1-5.

Wil dit nu zeggen dat Leko het vuur terug bracht? Nee, de individuele klasse van Club was gewoon groter dan die van Dender. Dit zal om bevestiging vragen.