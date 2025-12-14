KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk en Westerlo speelden zondagavond 1-1 gelijk in de Cegeka Arena. Westerlo stevende lange tijd af op een zege, maar Oh kon in de blessuretijd nog scoren.

KRC Genk ontving KVC Westerlo op zondag. Fink voerde vier wissels door: Mirisola, Steuckers, Sor en Bangoura kwamen in de ploeg. Bij Westerlo startten Rommens en Yow opnieuw.

De wedstrijd kwam nogal traag op gang langs beide kanten, maar al snel werd iets duidelijk: Genk zou opnieuw een typische 'Genk-match' spelen. Veel balbezit, een hoop meer dan de tegenstander, zonder er veel mee te doen.

Westerlo profiteert van zwak verdedigen bij Genk

Genk nam de wedstrijd in handen, maar zorgde amper voor gevaar. De bal moest kostte wat het kost in de ploeg blijven, zonder risico's te zoeken vooraan. Risico's werden vermeden, maar na te makkelijk balverlies van Bryan Heynen kon Westerlo meteen profiteren.

Piedfort gaf tot bij Yow in het strafschopgebied, die alle tijd van de wereld had om af te werken. De verdediging van Genk stond enorm slecht en zo was het toch een cadeautje voor de bezoekers. Die kwamen een dikke tien minuten later wel heel goed.

Mirisola mist 100%-kans en ziet doelpunt afgekeurd worden

Zakaria El Ouahdi bediende Robin Mirisola op een presenteerblaadje vanop de flank, maar de Genkse spits trapte vanop een meter op de lat. Zo liet hij op onbegrijpbare wijze de gelijkmaker liggen. Op slag van rust trof Mirisola wel raak, maar toen werd zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel.





Westerlo deed wat het moest en kon blijven focussen op counters. Genk had veel werk met oog op de tweede helft, maar kon ook niet flitsend uit de kleedmaker komen. Na de pauze bleef de thuisploeg het bijzonder moeilijk hebben.

Discutabel rood voor Westerlo

Echte kansen kwamen er amper, langs beide kanten. Zo'n 20 minuten voor het einde gebeurde er plots wel iets waar de meningen over verdeeld zijn. Emin Bayram haalde Sor neer en kreeg daar rood voor. Hij raakte hem niet heel hard, Sor was niet recht op weg naar doel met de bal en Bayram leek ook niet helemaal de laatste man te zijn.

Eerst gaf scheidsrechter Michiel Allaerts geel, maar na een VAR-interventie opteerde hij uiteindelijk voor rood. Heel streng leek het ons. Tegen tien Kemphanen ging Genk nog op zoek naar de gelijkmaker, die het pas héél laat vond.

Oh redt zijn ploeg

In minuut 95 van negen minuten blessuretijd kreeg invaller Oh de bal plots voor zijn voeten voor een leeg doel. Hij twijfelde niet en werkte de gelijkmaker binnen. Op die manier lijkt een crisis toch wat vermeden te zijn.

Genk is nu alleen zevende in het klassement met 24 punten, terwijl Westerlo 11e blijft met 21 punten. De strijd om de Champions' Play-offs belooft nog spannend te worden, al zal het bij Genk snel beter moeten lopen.