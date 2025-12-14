🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen Genk en Westerlo leverde een opvallend moment op in minuut 68. Bayram kreeg eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dit omgezet in rood. De beslissing van scheidsrechter Allaerts zorgde voor discussie en reacties op sociale media.

Eerste beoordeling

Bayram kreeg aanvankelijk een gele kaart na een duel met Sor. De aanvaller leek op weg naar een kansrijke situatie, al waren er nog verdedigers in de buurt. De gele kaart werd door velen gezien als een logische beslissing, zonder dat er sprake was van buitensporige strengheid.

De VAR nam uitgebreid de tijd om het incident te beoordelen. Er werd nagegaan of de overtreding niet als een directe rode kaart moest worden beschouwd. Uiteindelijk werd Allaerts naar het scherm geroepen om de fase opnieuw te bekijken.

Omzetting naar rood

Na het bekijken van de beelden besloot Allaerts de gele kaart te annuleren en Bayram van het veld te sturen. Westerlo moest daardoor de laatste twintig minuten met tien spelers verder. De beslissing werd door verschillende waarnemers als overdreven bestempeld.

Op X verschenen meteen kritische berichten. “Deze rode kaart toont aan dat het referee department totaal géén voeling heeft met voetbal”, klonk het. Of: “Hoezo Rood ??? Hij loopt weg van het doel en nog 2 backup verdedigers.” De meeste reacties lijken de rode kaart overdreven te vinden. Oordeel vooral zelf op de onderstaande beelden.

De rode kaart voor Bayram blijft voer voor discussie. Waar de eerste gele kaart door velen werd aanvaard, zorgde de VAR-interventie en de uiteindelijke beslissing van Allaerts voor verdeeldheid. Westerlo moest de wedstrijd met een man minder uitspelen, terwijl de discussie over de juistheid van de rode kaart nog nazindert...

Lees ook... KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Emin Bayram

Meer nieuws

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
1
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
2
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

15:30
Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

14:00
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

19:00
1
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
1
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

18:30
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

17:00
4
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
1
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

18:00
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

15:34
"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

16:30
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

16:00
Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

15:00
'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

14:30
'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
1
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
7
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

13:00
OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

11:40
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
1
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20
4
🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

10:30
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over KRC Genk - Westerlo: 1-1 bompi55 bompi55 over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" Shooters Shooters over Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?" Shine Shine over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" -URKO -URKO over Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast pief pief over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Limfizzkit Limfizzkit over KAA Gent - Antwerp: - Super KVCW Super KVCW over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? Kielse trots Kielse trots over Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved