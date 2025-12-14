🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

De wedstrijd tussen Genk en Westerlo leverde een opvallend moment op in minuut 68. Bayram kreeg eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dit omgezet in rood. De beslissing van scheidsrechter Allaerts zorgde voor discussie en reacties op sociale media.

Eerste beoordeling

Bayram kreeg aanvankelijk een gele kaart na een duel met Sor. De aanvaller leek op weg naar een kansrijke situatie, al waren er nog verdedigers in de buurt. De gele kaart werd door velen gezien als een logische beslissing, zonder dat er sprake was van buitensporige strengheid.

De VAR nam uitgebreid de tijd om het incident te beoordelen. Er werd nagegaan of de overtreding niet als een directe rode kaart moest worden beschouwd. Uiteindelijk werd Allaerts naar het scherm geroepen om de fase opnieuw te bekijken.

Omzetting naar rood

Na het bekijken van de beelden besloot Allaerts de gele kaart te annuleren en Bayram van het veld te sturen. Westerlo moest daardoor de laatste twintig minuten met tien spelers verder. De beslissing werd door verschillende waarnemers als overdreven bestempeld.

Op X verschenen meteen kritische berichten. “Deze rode kaart toont aan dat het referee department totaal géén voeling heeft met voetbal”, klonk het. Of: “Hoezo Rood ??? Hij loopt weg van het doel en nog 2 backup verdedigers.” De meeste reacties lijken de rode kaart overdreven te vinden. Oordeel vooral zelf op de onderstaande beelden.

De rode kaart voor Bayram blijft voer voor discussie. Waar de eerste gele kaart door velen werd aanvaard, zorgde de VAR-interventie en de uiteindelijke beslissing van Allaerts voor verdeeldheid. Westerlo moest de wedstrijd met een man minder uitspelen, terwijl de discussie over de juistheid van de rode kaart nog nazindert...



