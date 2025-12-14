De derde helft Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

Ruben Van Gucht moet zich deze week tweemaal verantwoorden voor de politierechter. Beide zaken houden verband met verkeersinbreuken die plaatsvonden in december 2024.

Eerste incident op de E17

Op 14 december 2024 werd Ruben Van Gucht door de politie staande gehouden op de E17 in Nazareth. Hij bleek onder invloed te rijden en moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren. Na afloop van die periode nam hij opnieuw plaats achter het stuur, zonder zijn rijbewijs eerst op te halen bij de bevoegde dienst.

Omdat het rijbewijs niet fysiek was opgehaald, bleef het rijverbod formeel van kracht. Van Gucht gaf aan niet op de hoogte te zijn van die procedure. De overtreding wordt donderdag behandeld door de politierechter.

Tweede incident met Porsche

Op vrijdag volgt een tweede zitting. Slechts één dag na het eerste incident werd Van Gucht opnieuw uit het verkeer gehaald, ditmaal met zijn Porsche 911 Carrera. Bij controle bleek dat de technische keuring van het voertuig niet in orde was.

In deze tweede zaak kan het eerdere argument over onwetendheid rond het rijverbod niet worden ingeroepen. De feiten staan los van de eerdere overtreding en betreffen een afzonderlijke inbreuk op de verkeerswetgeving.

Juridisch vervolg


Beide dossiers worden afzonderlijk behandeld. De uitkomst van de zittingen zal bepalend zijn voor eventuele verdere stappen. Van Gucht riskeert sancties voor rijden onder invloed, het negeren van een rijverbod en technische non-conformiteit van zijn voertuig.

De derde helft

