Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt
De trainerswissels in het Belgische voetbal volgen elkaar snel op. Club Brugge zette Nicky Hayen aan de kant en haalde Ivan Leko binnen. Uiteindelijk belandde Rik De Mil bij KAA Gent, nadat hij eerder al aanbiedingen van Antwerp en Union SG afwees.

Stoelendans bij topclubs

De reeks verschuivingen begon met het ontslag van Hayen bij Club Brugge. Leko nam zijn plaats in, maar verliet daarvoor KAA Gent. De Mil, die dit seizoen al twee clubs liet weten niet beschikbaar te zijn, werd alsnog aangesteld bij de Buffalo’s. Het verloop toont hoe snel de trainerscarrousel draait in de hoogste klasse.

Volgens analist Johan Boskamp is er meer aan de hand dan enkel sportieve keuzes. “Dat kon je zo invullen. Hij heeft het goed gedaan bij Westerlo en Charleroi, dus is het logisch dat ze bij hem zijn uitgekomen”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Daarmee benadrukte hij dat De Mil zijn reputatie heeft opgebouwd en daardoor een logische kandidaat werd.

Rol van makelaars

Boskamp wees ook op de invloed van makelaars in deze dossiers. “Bayat liet hem niet vertrekken naar Union, maar wel naar KAA Gent. Zogezegd omdat ie niet meer dezelfde was, maar ik kan voorstellen dat broertje Mogi ook zijn rol heeft gespeeld. Die kent wel wat mensen in Gent.” De uitspraak maakt duidelijk dat naast sportieve prestaties ook externe factoren meespelen.

De Mil koos uiteindelijk voor Gent, ondanks eerdere weigeringen bij andere clubs. De compliciteit van de dossiers is groot, gezien er veel meer speelt dan enkel een ploeg die een nieuwe trainer moet zoeken na een ontslag.

Lees ook... Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"
Sportieve resultaten, timing en de rol van makelaars spelen allemaal mee. Boskamp benadrukte dat de komst van De Mil naar Gent logisch was gezien zijn eerdere werk, maar dat er ook andere zaken meespeelden in de keuze.

