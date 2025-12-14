Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

Jeremy Doku is onmisbaar geworden bij Manchester City. Toch ontbreekt hij op het wedstrijdblad voor de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Er wordt vermoed dat de Rode Duivel een kleine blessure heeft.

Woensdag greep Manchester City de overwinning op het veld van Real Madrid in de Champions League. Aan de linkerkant pakte Jeremy Doku uit met een geweldige prestatie, al vulde hij zijn persoonlijke teller niet aan.

In zijn derde seizoen in Engeland beleeft de Rode Duivel de beste vorm van zijn carrière. Ontregelend voor elke tegenstander, wordt hij nu beschouwd als een van de beste linksbuitens ter wereld.

Jeremy Doku niet in de selectie van Manchester City

Wanneer hij op het veld staat, worden de tegenstanders gedwongen om dubbele dekking toe te passen om hem te stoppen, wat onvermijdelijk ruimte elders op het veld vrijmaakt, waar Pep Guardiola van wil profiteren. De Spanjaard heeft het al gezegd: de 23-jarige speler is soms beslissend zonder te scoren of assists te geven, maar gewoon door zijn aanwezigheid, waardoor zijn ploeggenoten beter kunnen presteren.

Guardiola, die bekend is om zijn rotaties om een team dat op vier fronten moet schitteren te beheren, geeft Jeremy Doku echter weinig rust, want hij speelt elke wedstrijd, en vrijwel altijd volledig uit.

Dit zal echter niet het geval zijn vandaag bij de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. De Rode Duivel zit niet eens in de selectie van Manchester City. Het zou gaan om een beenblessure, zou Pep Guardiola voor de wedstrijd gezegd hebben.



