OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

De samenwerking tussen KSC Lokeren, US Avellino en Daishawn Redan is beëindigd. De huurovereenkomst en het contract van de speler werden in onderling overleg ontbonden. Daarmee komt een einde aan een periode waarin Redan niet in actie kwam voor de club.

Achtergrond van de situatie

Volgens berichtgeving ontstond er eerder commotie rond uitspraken over vermeende persoonlijke problemen van Redan. Dayenne Gallant, de moeder van Daishawn Redan, liet weten dat haar zoon in een afkickkliniek in Thailand zat en verslaafd is aan lachgas.

De speler reageerde daarop fel en noemde de aantijgingen schandalig. Hij ging in de tegenaanval en wilde duidelijk maken dat dergelijke beweringen niet strookten met de werkelijkheid. Redan benadrukte dat hij zich niet kon vinden in de manier waarop er over hem werd gesproken.

Beëindiging van de overeenkomst

In een officiële mededeling werd nu bevestigd dat de huurovereenkomst en het contract van Redan zijn stopgezet. “KSC Lokeren, US Avellino en Daishawn Redan beëindigen gezamenlijk de huurovereenkomst en de overeenkomst met de speler”, klinkt het.

De clubs gaven aan dat de beslissing in onderling overleg tot stand kwam. “De clubs en Daishawn Redan hebben in onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Het contract van de speler werd in gezamenlijk akkoord ontbonden.”

Redan kwam sinds zijn aansluiting bij Lokeren niet in actie. De club sloot de mededeling af met een boodschap van goodwill: “KSC Lokeren wenst Daishawn Redan veel succes in het verdere verloop van zijn professionele carrière.”





De beëindiging van de overeenkomst markeert het einde van een korte en bewogen passage. De combinatie van sportieve inactiviteit en externe spanningen leidde tot een gezamenlijke beslissing. Voor Redan betekent dit dat hij elders een nieuwe start kan maken.