OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler
Foto: © photonews
Word fan van Sporting Lokeren! 659

De samenwerking tussen KSC Lokeren, US Avellino en Daishawn Redan is beëindigd. De huurovereenkomst en het contract van de speler werden in onderling overleg ontbonden. Daarmee komt een einde aan een periode waarin Redan niet in actie kwam voor de club.

Achtergrond van de situatie

Volgens berichtgeving ontstond er eerder commotie rond uitspraken over vermeende persoonlijke problemen van Redan. Dayenne Gallant, de moeder van Daishawn Redan, liet weten dat haar zoon in een afkickkliniek in Thailand zat en verslaafd is aan lachgas.

De speler reageerde daarop fel en noemde de aantijgingen schandalig. Hij ging in de tegenaanval en wilde duidelijk maken dat dergelijke beweringen niet strookten met de werkelijkheid. Redan benadrukte dat hij zich niet kon vinden in de manier waarop er over hem werd gesproken.

Beëindiging van de overeenkomst

In een officiële mededeling werd nu bevestigd dat de huurovereenkomst en het contract van Redan zijn stopgezet. “KSC Lokeren, US Avellino en Daishawn Redan beëindigen gezamenlijk de huurovereenkomst en de overeenkomst met de speler”, klinkt het.

De clubs gaven aan dat de beslissing in onderling overleg tot stand kwam. “De clubs en Daishawn Redan hebben in onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen. Het contract van de speler werd in gezamenlijk akkoord ontbonden.”

Redan kwam sinds zijn aansluiting bij Lokeren niet in actie. De club sloot de mededeling af met een boodschap van goodwill: “KSC Lokeren wenst Daishawn Redan veel succes in het verdere verloop van zijn professionele carrière.”

De beëindiging van de overeenkomst markeert het einde van een korte en bewogen passage. De combinatie van sportieve inactiviteit en externe spanningen leidde tot een gezamenlijke beslissing. Voor Redan betekent dit dat hij elders een nieuwe start kan maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Sporting Lokeren
Daishawn Redan

Meer nieuws

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
3
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
1
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
2
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

19:00
1
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

18:30
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

18:00
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

17:00
4
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
1
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

15:34
"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

16:30
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

16:00
Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

15:30
Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

Guardiola houdt zijn adem in: grote bezorgdheid over Jeremy Doku

15:00
'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

14:30
'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
1
Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

14:00
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

13:00
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
7
OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

11:40
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
1
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20
4
🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

10:30
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
1
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over KRC Genk - Westerlo: 1-1 bompi55 bompi55 over Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf" Shooters Shooters over Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?" Shine Shine over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" -URKO -URKO over Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast pief pief over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Limfizzkit Limfizzkit over KAA Gent - Antwerp: - Super KVCW Super KVCW over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? Kielse trots Kielse trots over Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved