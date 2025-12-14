Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago
Foto: © photonews
Hugo Cuypers is actief bij Chicago Fire in de Major League Soccer, blikt terug op zijn ervaringen in de Verenigde Staten. De competitie loopt er op een totaal ander tempo.

Entertainmentcultuur in de stadions

Cuypers benadrukte dat de beleving in Amerikaanse stadions sterk verschilt van Europa. “Kijk, het is allemaal entertainment”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Mensen in het stadion zitten niet stil, gaan eten, drinken, gaan nog eens eten, drinken, en dat voel je wel als speler.” Hij voegde eraan toe dat verliezen in de MLS nauwelijks gevolgen heeft voor clubs of trainers, omdat het een gesloten competitie betreft.

Openbaarheid van lonen

In de MLS zijn spelerssalarissen publiek beschikbaar. Cuypers gaf aan dat hij daar geen probleem mee heeft. “In Chicago wordt bijvoorbeeld ook openlijk gepraat over huurprijzen, terwijl dat in een Belgische kleedkamer taboe is.” Toch kan de openheid volgens hem spanningen veroorzaken wanneer prestaties niet in verhouding staan tot de verdiensten.

De aanvaller merkte op dat in België niemand zich als ster kan profileren, omdat de lonen niet bekend zijn. In de Verenigde Staten ligt dat anders en kan het leiden tot ongemakkelijke situaties binnen een ploeg. Hij gaf aan dat de transparantie voordelen heeft, maar ook nadelen wanneer inzet en beloning niet overeenstemmen.

Nieuwe infrastructuur bij Chicago Fire

Cuypers sprak ook over de recente investering van zijn club. “De club zette een enorme stap vooruit. We namen de intrek in een gloednieuw trainingscomplex van 100 miljoen dollar. Groots, Amerikaans, overdreven zelfs.” Het complex beschikt over perfecte velden en uitgebreide voorzieningen, van barista’s tot een kapper die wekelijks langskomt.


Volgens Cuypers kan de luxe ertoe leiden dat sommige spelers te veel in een comfortzone belanden. Hij benadrukte dat wie enkel Chicago kent, zou kunnen denken dat dergelijke faciliteiten de norm zijn, terwijl dit in werkelijkheid uitzonderlijk is. Het illustreert hoe groot de verschillen zijn tussen de MLS en het Europese voetbal.

