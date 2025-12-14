Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Breaking news op maandagavond. Nicky Hayen werd ontslagen bij Club Brugge en meteen vervangen door Ivan Leko. Dat kwam voor velen als een grote verrassing en dus hadden de analisten daar wel wat over te vertellen.

“Nicky Hayen mag boos zijn over zijn ontslag, vind ik. Van mij mag Nicky Hayen dit een zeer ondankbare daad vinden”, opende Filip Joos de debatten over het ontslag van de coach van Club Brugge in 90 Minutes.

Moeilijke wedstrijdvoorbereiding op Arsenal

Wesley Sonck pikte meteen in: “Het is toch zeer vreemd dat je na een wedstrijd op STVV waar je ook kon winnen volgens mij tegen een goed Sint-Truiden de matchvoorbereiding inzet voor Arsenal.”

“En dat je de zondag op die manier begint en samenkomt. Je doet de voorbereidingen voor de Champions League en de dag nadien krijg je dan het bericht dat je ontslagen bent na een training.”

Hoe groot is het belang van het menselijke?

“Zo’n patroon dan in de vuilbak moeten gooien? Het is iets vreemd”, aldus nog Sonck in zijn analyse bij de podcast. En zo wordt het ook voor Ivan Leko een heel erg korte voorbereiding op Arsenal.

“Als we naar het menselijke aspect kijken, vinden we dan dat normaal dat dit voorvalt? Ik zit al dertig jaar in de wereld en ik weet hoe het zit. Ik ben keihard, maar voor mij is menselijkheid heel belangrijk.”