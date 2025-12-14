De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

De WK-loting bracht ons afgelopen weekend geen al te zware groep met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. En dus mag er gedroomd worden van groepswinst en een relatief mooie weg naar de kwartfinales. Maar er zijn nog meer dromen.

Wesley Sonck zag meteen positieve dingen aan de loting: “We spelen twee keer om 21 uur en één keer om 5 uur ’s morgens. Dus we moeten maar één keer vroeg opstaan voor de Rode Duivels.”

Wedstrijd om 5 uur ’s ochtends voor Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland

“Of – want ik heb gezien dat het de nacht van vrijdag op zaterdag is – we gaan allemaal weg, drinken ons allemaal een stuk in ons voeten en kijken dan naar de wedstrijd”, aldus Sonck bij 90 Minutes.

“Dat zou nog eens iets zijn: zat naar een voetbalwedstrijd kijken. Ik heb er altijd van gedroomd om in lichte toestand naar het voetbal te kijken, want ik doe dat dus absoluut niet normaal gezien.”

Bevreemdende show met Infantino en Trump

Ook over de speelsteden was het panel zeer tevreden, want het lijkt er volgens Gilles De Coster op dat ze aan de ‘betere kant’ van de VS zullen gestationeerd zijn – al valt dat ook nog af te wachten naar volgende zomer toe.



Over de show zelf – en het gedoe met Donald Trump – waren er minder vrolijke stemmen te horen. Maar blijkbaar is het ook de manier om Trump te bejegenen en dan valt daar weinig aan toe te voegen. “Wie gaat daar iets aan doen?”, vroeg Sonck zich luidop af.