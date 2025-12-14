🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

Lorenz Lomme
🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

De Bundesliga is toe aan speeldag 14. Daarop nam Bayer Leverkusen het op tegen 1. FC Köln. Niet bijzonders zou je denken, maar een scorende Fransman van de thuisploeg dacht daar anders over.

Leverkusen lijkt dit seizoen te moeten gaan knokken voor een Champions League-ticket, met concurrentie van onder meer RB Leipzig, Borussia Dortmund en TSG Hoffenheim.

De thuisploeg had op de vorige speeldagen verloren van Dortmund (1-2) en Augsburg (2-0) en wilde voor eigen volk dus iets goedmaken. Tegen Köln bleef het lang 0-0, tot invaller Martin Terrier een geniale ingeving had.

Wint Terrier hiermee de Puskas-award?

Minder dan een half uur voor affluiten kreeg Terrier de bal vanaf rechts toegespeeld. De voorzet was allesbehalve perfect en leek achter de spits te belanden, tot Terrier zijn rechterbeen spectaculair tegen de bal zette voor een heuse scorpion kick.

De bal verdween daarop magisch mooi over de bezoekende doelman, tot grote vreugde van Terrier en zijn ploegmaats. De belangrijke 1-0 was zo een feit in de Rijnderby.

Robert Andrich scoorde daarna ook nog de 2-0 en bezorgde Leverkusen zo drie deugddoende punten. Maar het zal vooral de treffer van Terrier zijn die nog lang zal nazinderen bij de fans van Leverkusen en de speler misschien wel de Puskas-award bezorgt.

Bayer Leverkusen
1. FC Köln
Martin Terrier

Bundesliga

 Speeldag 14
Union Berlin Union Berlin 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-0 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4-1 Hamburger SV Hamburger SV
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-3 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 15:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bayern München Bayern München 17:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Werder Bremen Werder Bremen 19:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

