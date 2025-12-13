Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cercle Brugge nam het zaterdag op tegen KV Mechelen in het eigen Jan Breydel-stadion. De Vereniging kan de punten heel goed gebruiken, maar ging opnieuw de boot in. Het is zo stilaan vijf na twaalf in Brugge.

Het werd een doelpuntenrijke pot voetbal in de Breydelstad, waarin KV Mechelen het finaal haalde met 2-3. Een volledig verslag kunt u hier lezen, maar het is duidelijk dat Cercle moet herbronnen. Opnieuw.

Groen-zwart gaf weer te gemakkelijk doelpunten weg en is met 29 tegengoals momenteel de slechtste leerling van de klas. Cercle-trainer Onur Cinel wordt er zo stilaan moedeloos van, blijkt zijn uit reactie na de wedstrijd.

Stilstaande fases zijn het zwakke punt van Cercle

"Het is weer enorm frustrerend", tekende Sporza de woorden van Cinel op. "We hebben weer wat kansen gecreëerd, maar op die belangrijke momenten is het moeilijk voor die jongens om met vertrouwen om te gaan met die kansen."

Hij ziet een nog groter werkpunt voor zijn ploeg. "Aan de andere kant moeten we ook naar onszelf kijken en hebben we vandaag twee doelpunten geslikt op stilstaande fases, en dat was wel de grootste reden voor de nederlaag vandaag."

Lees ook... Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"›

"De laatste 3 wedstrijden hebben we nu 4 doelpunten uit stilstaande fases geslikt, en dat is iets wat frustrerend is en wat niet mag gebeuren", voegt Cinel toe. Cercle blijft voorlaatste in de stand, maar moet morgen afwachten wat hekkensluiter Dender doet tegen Club Brugge. Als de Oost-Vlamingen winnen, dan springen ze over Cinel en co en is Cercle zowaar laatste.