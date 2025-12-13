Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard is uitgegroeid tot het gezicht van Anderlecht. Op en naast het veld vervult hij een sleutelrol als mentor voor de jongere spelers, terwijl hij ook commercieel een belangrijk uithangbord is. Toch staat paars-wit voor een lastige knoop: hoe ver wil en kan de club gaan om zijn aflopende

Dat het verhaal tussen Anderlecht en Hazard niet vanzelfsprekend wordt, staat vast. Zijn overeenkomst loopt aan het einde van het seizoen af en ondanks zijn sportieve meerwaarde dwingt de financiële realiteit de club tot een grondige kosten-batenanalyse.

Hazard zelf wil graag blijven. Hij voelt zich goed in Brussel, dicht bij zijn vier dochters en in een omgeving waar hij zich gewaardeerd weet. Dat hij afgelopen winter een lucratieve aanbieding uit het Midden-Oosten afwees, onderstreept die intentie.

Prestatiegericht contract voor Hazard?

Ondertussen zijn de gesprekken over een contractverlenging opgestart, weet HLN. Zowel Anderlecht als Hazard willen in principe verder met elkaar, maar over de financiële voorwaarden en de duur van een nieuw contract is nog geen akkoord bereikt.

Voor Anderlecht is het balanceren tussen ambitie en voorzichtigheid. De club wil vermijden zichzelf opnieuw financieel vast te zetten, zeker gezien Hazards leeftijd en blessuregevoeligheid.

Een scenario zoals bij Jan Vertonghen, met een prestatiegericht contract dat het risico voor de club beperkt, ligt op tafel. Of Hazard bereid is mee te stappen in zo’n constructie, zal bepalen of dit verhaal een vervolg krijgt of stilaan richting afscheid evolueert.