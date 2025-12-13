STVV-speler geeft toe: "Mijn naam is ook bij Club Brugge genoemd"

Sint-Truiden is in topvorm voordat ze naar Anderlecht afreizen. Dat zet het onopvallende werk van balveroveraar Abdoulaye Sissako nog maar eens in de kijker. Een speler die wel gegeerd is bij de topclubs.

Abdoulaye Sissako zit al in zijn zevende seizoen in België. Het was Zulte Waregem die in 2019 op het idee kwam om hem op te halen bij Châteauroux. Sindsdien heeft de Franse defensieve middenvelder (international bij de U20) meer dan 180 wedstrijden op onze velden gespeeld.

Na Zulte Waregem was het Kortrijk dat hem binnenhaalde. Ondanks twee zeer moeilijke seizoenen op collectief vlak voor de Kerels, die eindigden met een degradatie naar 1B, kwam Sint-Truiden hem afgelopen zomer ophalen. En dat werkt: Sissako brengt spierkracht in het middenveld van alle creatieve kanaries.

De in Clichy-la-Garenne geboren speler weet wat hij kan en houdt zich daar perfect aan: "Laten we zeggen dat mijn rol een beetje is om het vuile werk te doen, de bal te heroveren en gaten te dichten. Ik geniet ervan omdat ik in een goed presterend team zit. Maar ik moet toegeven dat het de afgelopen jaren bij teams onderaan de ranglijst frustrerender was", legt hij uit aan de RTBF.

De top van de ranglijst, meer waardering

"Bij Kortrijk en Zulte Waregem deed ik het vuile werk, zonder noodzakelijkerwijs beloond te worden. Mijn model is altijd Patrick Vieira geweest, maar ik waardeer ook Paul Pogba en Ngolo Kanté vanwege hun grote speelbereik. Ik heb een beetje van elk van deze spelers, dat is mijn kracht", vervolgt hij.

Dit wekte deze zomer belangstelling op: "Toen Kortrijk werd veroordeeld, nam Wouter Vrancken snel contact met me op omdat hij mijn profiel leuk vond. Blijkbaar is mijn naam deze zomer ook bij Club Brugge genoemd, maar ik heb geen direct contact gehad". Allemaal in het voordeel van de Kanaries: Abdoulaye Sissako heeft zich opgewerkt als een sleutelspeler en heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gemist.