LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien

RSC Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Sint-Truiden in misschien wel de meest interessante affiche van speeldag 18. Voor Anderlecht-coach Besnik Hasi is het een topwedstrijd waar hij een reactie verwacht na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Westerlo.

“Het was een collectieve off day, waar we niet langer bij stil moeten staan. Maar na deze nederlaag ben ik er zeker van dat we zullen reageren tegen STVV", zei Hasi, die benadrukte dat het niet om individuele fouten ging. “Twee verdedigers moesten vervangen worden en Thorgan Hazard was geschorst, maar we hadden genoeg kwaliteiten om beter te presteren. We hebben onze fouten geanalyseerd, zonder iemand in het bijzonder aan te wijzen.”

STVV blijft voorlopig de seizoensrevelatie en staat tweede in het klassement. “Ze zijn zeer constant, hebben een herkenbare speelstijl en brengen veel energie. Spelers op de flanken rennen negentig minuten lang", analyseert Hasi. Hij noemt ook het aanvallende trio Goto, Sebaoui en Muja als continu druk uitoefenend en gevaarlijk.

Keisuke Goto wordt genoemd als mogelijke versterking bij... Anderlecht

Voor Keisuke Goto wordt het een bijzonder weerzien. De 20-jarige Japanner speelt dit seizoen op huurbasis bij STVV en scoorde al vijf keer in de Jupiler Pro League. Vorig weekend bezorgde hij Club Brugge een 3-2-nederlaag op Stayen. “De intensiteit op training was goed. Hopelijk kan hij zich morgen opnieuw laten zien", zegt STVV-coach Wouter Vrancken.

Over een mogelijke vervroegde terugkeer van Goto naar Anderlecht in de wintermercato is Vrancken duidelijk: “Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen, maar er is geen clausule in zijn contract. Het is verrassend dat ze vlak voor onze onderlinge wedstrijd op een bepaalde manier toch in zijn hoofd willen kruipen.”



Hasi waarschuwt dat STVV geen makkelijke tegenstander is. “In de heenwedstrijd hadden we hen aanvankelijk niet in hun spel laten komen, maar daarna creëerden ze direct problemen. Het is een team dat in een positieve spiraal zit, goed in elkaar steekt en de juiste mentaliteit heeft. Het wordt een topwedstrijd.”