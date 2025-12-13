Volg Anderlecht - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 13/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien
Foto: © photonews

RSC Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 Sint-Truiden in misschien wel de meest interessante affiche van speeldag 18. Voor Anderlecht-coach Besnik Hasi is het een topwedstrijd waar hij een reactie verwacht na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Westerlo.

“Het was een collectieve off day, waar we niet langer bij stil moeten staan. Maar na deze nederlaag ben ik er zeker van dat we zullen reageren tegen STVV", zei Hasi, die benadrukte dat het niet om individuele fouten ging. “Twee verdedigers moesten vervangen worden en Thorgan Hazard was geschorst, maar we hadden genoeg kwaliteiten om beter te presteren. We hebben onze fouten geanalyseerd, zonder iemand in het bijzonder aan te wijzen.”

STVV blijft voorlopig de seizoensrevelatie en staat tweede in het klassement. “Ze zijn zeer constant, hebben een herkenbare speelstijl en brengen veel energie. Spelers op de flanken rennen negentig minuten lang", analyseert Hasi. Hij noemt ook het aanvallende trio Goto, Sebaoui en Muja als continu druk uitoefenend en gevaarlijk.

Keisuke Goto wordt genoemd als mogelijke versterking bij... Anderlecht

Voor Keisuke Goto wordt het een bijzonder weerzien. De 20-jarige Japanner speelt dit seizoen op huurbasis bij STVV en scoorde al vijf keer in de Jupiler Pro League. Vorig weekend bezorgde hij Club Brugge een 3-2-nederlaag op Stayen. “De intensiteit op training was goed. Hopelijk kan hij zich morgen opnieuw laten zien", zegt STVV-coach Wouter Vrancken.

Over een mogelijke vervroegde terugkeer van Goto naar Anderlecht in de wintermercato is Vrancken duidelijk: “Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen, maar er is geen clausule in zijn contract. Het is verrassend dat ze vlak voor onze onderlinge wedstrijd op een bepaalde manier toch in zijn hoofd willen kruipen.”


Hasi waarschuwt dat STVV geen makkelijke tegenstander is. “In de heenwedstrijd hadden we hen aanvankelijk niet in hun spel laten komen, maar daarna creëerden ze direct problemen. Het is een team dat in een positieve spiraal zit, goed in elkaar steekt en de juiste mentaliteit heeft. Het wordt een topwedstrijd.”

Prono Anderlecht - STVV

Anderlecht wint
Gelijk
STVV wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk STVV STVV wint
49.47% 30.96% 19.57%
Populairste
2-1
(71x)		 1-1
(58x)		 1-2
(33x)

Vergelijking Anderlecht - STVV

Positie

4
2

Punten

31
33

Gewonnen

9
10

Verloren

4
4

Gescoorde doelpunten

23
26

Doelpunten tegen

17
20

Gele kaarten

42
28

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

28
8
10
19/10 18:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
13/08 13:30 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/02 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
14/08 13:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
14/12 21:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
17/10 13:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
25/06 12:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 STVV STVV
18/04 18:00 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
16/08 18:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
20/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
25/11 18:00 STVV STVV 4-2 Anderlecht Anderlecht
30/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
16/02 20:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
22/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
12/08 20:30 STVV STVV 0-0 Anderlecht Anderlecht
29/01 20:30 STVV STVV 1-2 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/03 14:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
05/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
10/09 20:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
09/04 20:30 STVV STVV 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 STVV STVV
12/09 18:00 STVV STVV 2-1 Anderlecht Anderlecht
26/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
09/12 20:30 STVV STVV 4-3 Anderlecht Anderlecht
20/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
30/07 20:30 STVV STVV 2-4 Anderlecht Anderlecht
28/07 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
13/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-2 STVV STVV
10/03 20:30 STVV STVV 3-0 Anderlecht Anderlecht
01/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
30/09 19:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
22/01 20:00 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
21/01 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
14/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
13/08 19:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:00 STVV STVV 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
19/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
09/11 20:00 STVV STVV 3-1 Anderlecht Anderlecht
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
