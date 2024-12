Onhoudbare Dolberg schenkt Anderlecht alweer een zege, STVV laat korf kansen liggen en de VAR gaat weer onder vuur liggen

Anderlecht vertrok met de drie punten uit Stayen, maar had daarvoor alweer een efficiënte Dolberg en een heel sterk keepende Coosemans nodig. De Deen scoorde twee keer, STVV geen enkele keer uit een rist kansen. En dan was er nog die rode kaart voor Zanka waar weer heel wat om te doen zal zijn.

Er was lange tijd niets te zien op het kunstgrasveld van Stayen. De enige opwinding kwam van de kant van STVV, dat wel regelmatig snedig kon uitbreken. Ito en Fujita konden er niet van profiteren. En Anderlecht? Dat ontbrak alle creativiteit om iets in elkaar te boksen.

David Hubert had een tactiek bedacht waarbij Dendoncker in balbezit op het middenveld stond en bij balverlies tussen Simic en Zanka inzakte. Hij wou de risico's beperken, maar zodoende was er nog minder dominantie op het middenveld. Theo Leoni was immers de meest vooruitgeschoven middenvelder en het spel verdelen is nu ook niet zijn grootste kwaliteit.

Geniale goal

Net op het moment dat we dachten dat er in geen 100 jaar gescoord ging worden, verzond Amuzu een heel goeie voorzet naar de tweede paal. En daar legde Dreyer terug tot bij Dolberg, die er zijn been naartoe schoof en zo de 0-1 op het bord zette. Niet meteen naar het beeld van de match.

De kansen werden daarna wel talrijker. Patris testte de vuisten van ex-ploegmaat Coosemans en Ferrari leek de 1-1 te gaan maken, maar weer Coosemans pakte uit met een geweldige redding. En dan was er nog Amuzu...

Amuzu mist, Dolberg gaat door

'Ciske' was aan een heel goeie match bezig en had Dolberg al bijna de 0-2 voorgeschoteld, maar dan was er ook dat moment waar hij met meters voorsprong oog in oog met Kokubo kwam te staan en vergat af te werken. Als hij dat nu ook eens zou leren... Hij had zijn transfer al lang binnen.

Anderlecht begon wel heel pover aan de tweede helft en STVV voetbalde een handvol goeie schietmogelijkheden bij elkaar, maar Coosemans was vastbesloten zijn negende clean sheet te pakken.

© photonews

Op één of andere manier spelen ze het de laatste tijd toch altijd klaar om in een moeilijke periode te scoren. En eigenlijk had Dreyer dat in eerste instantie al moeten doen nadat Dolberg de bal had afgesnoept, maar het wil maar niet lukken voor de Deen. Hij werd daarna wel overhoop getackeld en dus mocht de bal op de stip.

Rood? Vreemd

Koud kunstje voor Dolberg die nummer 12 tegen de netten pierde. Match gewonnen? Tja, Anderlecht viel even later met tien nadat ref D'Hondt een fout van Zanka op de doorgebroken Ferrari zag. Volgens ons een tackle op de bal, maar de VAR ging ermee akkoord. Vreemd! En er kan weer over gediscussieerd worden.

Anderlecht deed Coosemans echter een plezier en verdedigde met hand en tand om hem zijn negende clean sheet te schenken. Dat lukte ook, maar deze keer mag ook gezegd worden dat STVV meer verdiende.