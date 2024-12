Het Dudenpark heeft genoten: Hattrickheld Ivanovic blikt Westerlo eigenhandig in tijdens spektakelstuk

Union SG heeft zondagnamiddag met 3-1 gewonnen van KVC Westerlo. De Unionisten zagen hoe Franjo Ivanovic de Kemphanen kon inblikken met een hattrick.

Westerlo reisde zondagnamiddag naar het Dudenpark voor de clash met Union. Timmy Simons verraste toch wat door Yow op de bank te zetten, waardoor Bos op zijn plaats komt. Bovendien was er geen spoor van Van Langendonck, Gillekens stond in doel en Bolat op de bank. Bij Union kwamen Lapoussin, Van De Perre, Boufal en David in de ploeg.

De wedstrijd begon meteen aan zeer hoog tempo. Union had enkele grote kansen met een bal van Promise David op de paal. Enkele minuten later was het Jordan Bos die Westerlo op voorsprong had kunnen zetten. Hij werd diep gestuurd en had een zeer goede mogelijkheid om te trappen, maar Khalaili kon dit nog voorkomen met een tackle.

© photonews

Niet veel later kreeg Lapoussin het leer plots voor zijn voeten en kon hij alleen op doel afrennen. De aanvaller trapte gewoon naast, terwijl hij echt moederziel alleen stond. Hier had hij altijd meer mee moeten doen. Toch was het Union dat pas in minuut 40 het openingsdoelpunt kon scoren.

Een hoekschop van de thuisploeg werd door de Westelse verdediging niet goed weggewerkt waardoor Ivanovic met een hoge volley de score kon openen. Op slag van rust liet hij het Dudenpark voor de tweede keer dansen op ‘Vamos a la playa’. David kopte op doelman Gillekens die de bal wegwerkte in de voeten van Ivanovic. En de spits twijfelde niet…

Rusten geblazen na een leuke eerste helft. Na de pauze ging het er echter minstens even hard aan toe. In minuut 53 maakte Ivanovic zijn hattrick compleet door Vuskovic met de bal aan de voet eraf te lopen, en nadien Gillekens op heerlijke wijze te lobben. Door zijn twee doelpunten tegen OGC Nice, heeft hij deze week vijf keer gescoord, indrukwekkend.

Een minuut later was het prijs aan de andere kant. Turks international Haspolat schilderde het leer op het hoofd van Bos, die de bal mooi in doel knikte. Boeken dus nog niet toe voor Westerlo. De bezoekers gingen op zoek naar meer doelpunten, al konden ze niet meer zo gevaarlijk zijn als voordien.

Uiteindelijk vielen er geen doelpinten meer, waardoor de wedstrijd op 3-1 eindigde. Union klimt zo (voorlopig) naar de vijfde plaats in het klassement met 27 punten. Westerlo blijft op de 10e plaats staan en telt 22 punten.