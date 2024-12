Talisman of ontbrekende puzzelstuk? JPL-club verloor niet meer nadat ze verloren zoon opvisten: "Ongelooflijk dat het zo lang duurde"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union Sint-Gillis maakte eind oktober een opmerkelijke ommezwaai door Loïc Lapoussin terug te halen naar de A-kern. De Malagassische international was sinds juni naar de B-kern gedegradeerd wegens "onprofessioneel gedrag".

Maar na een tegenvallende start van het seizoen besloot de club hem opnieuw op te nemen. Het bleek een schot in de roos, want sindsdien verloor Union geen enkele van zijn elf wedstrijden.

Lapoussin bracht niet alleen zijn technische kwaliteiten terug op het veld, maar ook de nodige ervaring in de kleedkamer. Zijn herintrede had meteen impact: in de 4-0-overwinning tegen Genk speelde hij een sleutelrol met een doelpunt en een assist.

Wat ook opvalt, is de fysieke paraatheid van Lapoussin. Ondanks maanden in de B-kern speelde hij sinds zijn terugkeer elke wedstrijd van begin tot eind. “We zien mekaar in Play-off 1", klonk het zelfverzekerd bij zijn comeback.

Die woorden lijken nu profetisch, want met de recente zege tegen Westerlo staat Union op een plek die recht geeft op deelname aan de titelstrijd. De indrukwekkende reeks van Union toont hoe belangrijk individuele spelers kunnen zijn voor het team.

Lapoussin bracht stabiliteit en een extra dimensie in het spel van de Brusselaars. Waar Union voorheen worstelde, straalt het team nu weer vertrouwen en klasse uit. De keuze om hem opnieuw op te nemen, betaalt zich dubbel en dik terug.