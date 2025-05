Marc Degryse vindt straffe opmerking bij de landstitel van Union SG totaal onterecht

Union SG is de nieuwe landskampioen. Al was meteen ook een opvallende opmerking daaromtrent te horen.

Veel fans uit de Jupiler Pro League kunnen niet onder stoelen of banken steken dat ze blij zijn dat niet Club Brugge maar wel Union SG de nieuwe kampioen is.

Al klonk meteen ook de opmerking dat Club Brugge een veel betere vertegenwoordiging voor België is in de Champions League. Marc Degryse gaat daarmee niet akkoord.

“Hoezo? Union kon in zijn voorbije drie Europese campagnes telkens overwinteren, toch? Er zijn andere Belgische clubs die het in Europa in de voorbije jaren veel minder hebben gedaan…”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. “Union zal in de Champions League best wel zijn mannetje staan.”

Volgens Degryse zal Union SG het ook een pak gemakkelijker hebben dan de voorbije jaren om zijn selectie bij elkaar te houden en ook dat is een goed teken richting de Champions League.

“Veel spelers zijn jong en hebben nog een grote progressiemarge. Amoura, Puertas, Boniface...: dat waren al iets meer afgewerkte producten. Ik denk dat buitenlandse clubs liever nog een jaartje wachten om te zien hoe Sadiki (20), Van De Perre (21), Khalaili (20), Ivanovic (21), Fuseini (23)... zich zullen ontwikkelen.”

Met enkele gerichte versterkingen en enkele nieuwe, onbekende talenten kan Union SG volgend jaar een goed seizoen draaien, aldus de analist. In België, maar ook in de Champions League.