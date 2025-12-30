DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond
Foto: © photonews

Club Brugge heeft een nieuwe doelmannentrainer toegevoegd aan zijn selectie. Hij komt op 1 januari over van de Belgische voetbalbond en mag meteen mee op winterstage naar Marbella. Dat nieuws is bekendgemaakt door Club Brugge.

"Bram Castro voegt zich bij de staf van Ivan Leko als goalkeeper Coach. Castro (43) komt over van de KBVB waar hij aan de slag was als goalkeeper coach van de U21 en Goalkeeper Coordinator", aldus Club Brugge.

Dat gaven ze mee in een statement op hun webstek. "Castro start op 1 januari en vertrekt zaterdag direct mee op stage naar Marbella", hebben ze er meteen werk van gemaakt. En dat ondanks het feit dat Castro nog maar enkele maanden actief was bij de Belgische voetbalbond.

Bram Castro was tijdens zijn actieve carrière onder meer de goalie bij Genk en KV Mechelen en eindigde zijn carrière bij KV Oostende. Tussendoor speelde hij ook voor onder meer Roda JC, STVV en Heracles Almelo.

Van Belgische voetbalbond naar Club Brugge

Daarna trok hij in de zomer van 2023 naar RSC Anderlecht als keepertrainer bij de U15, U16 en U18, afgelopen zomer werd hij dan weer toegevoegd aan de kern van de U21 van Gill Swerts bij de Belgische voetbalbond.

Nu heeft hij meteen een nieuwe job te strikken, want hij gaat aan de slag in de staff van Ivan Leko. Daar moet hij de komende maanden de doelmannen naar een hoger niveau gaan tillen met oog op een eventuele titel.

club brugge-lover club brugge-lover over Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel filip.dhose filip.dhose over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten Don Doumbia Don Doumbia over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' CringeMedia CringeMedia over Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos" jeffzie151 jeffzie151 over 'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg' CringeMedia CringeMedia over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? Dirk1897 Dirk1897 over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Jolige Joep Jolige Joep over Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels Bemmer Bemmer over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" Kantine
