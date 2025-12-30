DONE DEAL: Club Brugge haalt ex-doelman Genk, Mechelen en Anderlecht op bij Belgische voetbalbond

Club Brugge heeft een nieuwe doelmannentrainer toegevoegd aan zijn selectie. Hij komt op 1 januari over van de Belgische voetbalbond en mag meteen mee op winterstage naar Marbella. Dat nieuws is bekendgemaakt door Club Brugge.

"Bram Castro voegt zich bij de staf van Ivan Leko als goalkeeper Coach. Castro (43) komt over van de KBVB waar hij aan de slag was als goalkeeper coach van de U21 en Goalkeeper Coordinator", aldus Club Brugge.

Dat gaven ze mee in een statement op hun webstek. "Castro start op 1 januari en vertrekt zaterdag direct mee op stage naar Marbella", hebben ze er meteen werk van gemaakt. En dat ondanks het feit dat Castro nog maar enkele maanden actief was bij de Belgische voetbalbond.

Bram Castro is de nieuwe goalkeeper coach van Club Brugge. Welkom, Bram! 🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 30, 2025

Bram Castro was tijdens zijn actieve carrière onder meer de goalie bij Genk en KV Mechelen en eindigde zijn carrière bij KV Oostende. Tussendoor speelde hij ook voor onder meer Roda JC, STVV en Heracles Almelo.

Van Belgische voetbalbond naar Club Brugge

Daarna trok hij in de zomer van 2023 naar RSC Anderlecht als keepertrainer bij de U15, U16 en U18, afgelopen zomer werd hij dan weer toegevoegd aan de kern van de U21 van Gill Swerts bij de Belgische voetbalbond.





Nu heeft hij meteen een nieuwe job te strikken, want hij gaat aan de slag in de staff van Ivan Leko. Daar moet hij de komende maanden de doelmannen naar een hoger niveau gaan tillen met oog op een eventuele titel.