Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

Foto: © photonews
Timothé Nkada weet nu wat hem te wachten staat. Standard heeft namelijk de sanctie van de Disciplinaire Commissie geaccepteerd. Hij zal daardoor drie speeldagen aan de kant moeten blijven staan.

Door Robert-Jan Vanwesemael een klap te geven, heeft Timothé Nkada Standard in de problemen gebracht tegen Sint-Truiden. De Rouches verloren de wedstrijd en verwachtten ook dat ze hun aanvaller voor de volgende wedstrijden moesten missen.

Nkada mist de eerste drie wedstrijden na de winterstop

Het parket van de Belgische Voetbalbond had daarom drie wedstrijden schorsing en twee extra voorwaardelijk geëist voor zijn onsportieve actie in de laatste wedstrijd van 2025 op Sclessin. Een stevige beslissing.

Standard ging onmiddellijk in beroep tegen deze beslissing, waardoor de zaak voor de Disciplinaire Commissie kwam. Deze stemde grotendeels in met het standpunt van het parket: Nkada krijgt nog steeds drie wedstrijden schorsing, maar de voorwaardelijke straf gaat van twee naar één wedstrijd.

Standard tekent geen hoger beroep aan

In een officiële mededeling liet Standard vanmiddag weten dat het heeft besloten geen hoger beroep aan te tekenen. De speler uit Lille blijft dus geschorst voor drie wedstrijden, met daarnaast nog een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd.

Dit betekent dat hij de eerste wedstrijden van de competitie na de winterstop tegen Charleroi, Gent en Anderlecht zal missen. Het is duidelijk dat de tegenstanders hem bij zijn terugkeer zullen proberen uit te lokken, en het zal er deze keer op aankomen rustig te blijven om de voorwaardelijke straf niet te 'activeren'.

Standard
Timothée NKada

