Ex-Cerclecoach Miron Muslic op weg naar promotie ... met minder doelpunten dan laatste
Bijzonder gekke toestanden in de 2. Bundesliga. Schalke 04 staat er op kop, maar doet dat tot op heden erg zuinig. En dat levert dan ook wel wat gekke statistieken op die we onder de loep hebben genomen.

Schalke 04 verloor zijn laatste wedstrijd van 2025 met 2-1 op bezoek bij Braunschweig, het nummer dertien uit de competitie. Met 37 op 51 blijft de club uit Gelsenkirchen halfweg de competitie wel aan de leiding staan in de 2. Bundesliga.

Miron Muslic zorgt voor defensieve stabiliteit, maar …

En dus mag het team van Miron Muslic – die we nog kennen van bij Cercle Brugge uiteraard – stilaan beginnen dromen van de Bundesliga. Al hebben ze dit seizoen nog niet al te veel indruk gemaakt als het gaat over het maken van goals.

De verdedigende stabiliteit is er meer dan ooit gekomen onder Muslic, want in zeventien wedstrijden werden amper tien doelpunten geïncasseerd. Al negen keer wisten ze dit seizoen de nul te houden in Gelsenkirchen.

… de hekkensluiter Dynamo Dresden scoort meer dan Schalke 04

Daartegenover staat wel de aanvallende onmondigheid. In totaal werden nog maar 22 doelpunten gescoord dit seizoen. Enkel Hertha Berlijn (6e), Nurnberg (8e), Holstein Kiel (11e), Braunschweig (13e), Magdeburg (15e) en Dusseldorf (16e) doen slechter.


Opvallend dus dat ook hekkensluiter Dynamo Dresden al meer scoorde dan Schalke 04. Tegenover hun 24 gemaakte goals staan dan weer wel niet minder dan 34 tegendoelpunten. Aanvallers winnen matchen en verdedigers winnen kampioenschappen, zoiets?

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

